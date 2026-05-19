Formazione: Knowhow.org inaugura primo Knowledge Center a Milano

Inaugurato a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, piattaforma educativa internazionale fondata da Daniele Frappelli e Candida Zarrelli. Il nuovo campus, situato nel quartiere di Santa Giulia a Milano, metterà in connessione università americane, imprese e territorio attraverso programm...

Inaugurato a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, piattaforma educativa internazionale fondata da Daniele Frappelli e Candida Zarrelli. Il nuovo campus, situato nel quartiere di Santa Giulia a Milano, metterà in connessione università americane, imprese e territorio attraverso programmi basati su esperienza pratica e scambio culturale. Annunciate anche la collaborazione con Assolombarda per il Future Leaders Program e la futura Global Athlete Academy guidata da Danilo Gallinari.

https://www.youtube.com/watch?v=-FVuutPOsDo