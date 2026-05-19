Chiara Ferragni a Cannes 2026: tra abito Roberto Cavalli e critiche al viso

Chiara Ferragni ha sfilato al Festival di Cannes 2026 indossando un modello Roberto Cavalli; più che il dress code, a suscitare commenti è stato il suo volto e la sua reazione alle critiche

Il ritorno di Chiara Ferragni sulla Croisette per il Festival di Cannes 2026 ha rinnovato l’attenzione dei media sulla sfera pubblica di influencer e celebrity. Sul tappeto rosso l’imprenditrice digitale ha scelto un abito scuro firmato Roberto Cavalli con una schiena scollata e ricami floreali tridimensionali; tuttavia, i flash si sono concentrati anche su dettagli personali e sulla reazione del pubblico alle sue scelte estetiche.

Le immagini del red carpet hanno subito alimentato commenti e pagelle di stile: accanto a elogi per l’outfit non sono mancati giudizi sul make‑up e sul viso, con osservazioni che hanno toccato il tema dei possibili ritocchini. In parallelo, la vicenda ha riproposto un dibattito più ampio su immagine pubblica, responsabilità e privacy nel mondo dello spettacolo.

Il look scelto per la serata

La mise di Ferragni si è distinta per contrasti: un abito scuro e raffinato con dettagli floreali in rilievo, abbinato a onde vintage spesso descritte come Old Hollywood Waves. Sul piano stilistico, il capo ha richiamato l’eredità couture di Roberto Cavalli, firmando un equilibrio tra eleganza e teatralità.

Molte testate di moda le hanno attribuito voti differenti, segno che su un red carpet l’impatto visivo resta soggettivo: per alcuni l’outfit ha funzionato come tributo al glamour, per altri è risultato meno efficace rispetto alle aspettative.

L’abito e le impressioni critiche

Oltre alla stoffa e alle decorazioni, i commentatori hanno notato proporzioni e silhouette. Alcune pagelle hanno definito il look come una scelta azzardata ma riconoscibile, mentre altre lo hanno giudicato poco valorizzante rispetto all’immagine consueta dell’influencer. In questo contesto, il confronto con altre dive presenti in serata ha amplificato i giudizi, trasformando il semplice passaggio sul tappeto rosso in un banco di prova mediatico.

Le polemiche sul volto e il silenzio di Ferragni

Piuttosto che il vestito, a catturare l’attenzione di alcuni osservatori è stato il viso di Chiara Ferragni, con commenti che ipotizzavano interventi estetici soprattutto sugli zigomi. Il portale Dagospia ha rilanciato osservazioni sui presunti ritocchini, descrivendo un cambiamento nelle proporzioni del volto; reazioni che hanno subito diviso il pubblico tra critici e difensori dell’influencer. In molti casi la discussione si è concentrata su quanto e come commentare l’aspetto fisico di una figura pubblica.

Strategia comunicativa: tacere per non alimentare la polemica

Di fronte alle critiche, Ferragni ha scelto la linea del silenzio: nessuna replica ufficiale né interventi social per difendersi. Questa scelta sembra rispondere a una strategia di gestione della crisi che mira a non prolungare l’eco mediatica. In passato l’imprenditrice digitale ha spesso preferito non entrare in polemiche pubbliche, lasciando che le questioni si stemperassero nel tempo senza ulteriori scontri aperti.

Il contesto delle critiche: il «Pandoro gate» e gli attacchi pubblici

Le tensioni non nascono solo dal red carpet: di recente Elena Santarelli ha criticato apertamente Ferragni in relazione al cosiddetto “Pandoro gate”, mettendo in dubbio la sincerità delle scuse e il modo in cui sono state gestite le attività di beneficenza per i malati oncologici. Santarelli, che ha un coinvolgimento personale nella causa, ha espresso perplessità su temi sensibili come la solidarietà e la trasparenza, suscitando un confronto acceso sui confini tra comunicazione e responsabilità sociale.

Perché la polemica è esplosa

La reazione di Santarelli ha avuto forte risonanza perché tocca questioni di valore: la beneficenza e il rapporto con campagne di raccolta fondi sono argomenti che richiedono rigore e chiarezza. La critica si è inserita in un dibattito più ampio sul ruolo degli influencer quando promuovono iniziative legate alla salute e alla solidarietà, sollevando interrogativi su trasparenza e controllo.

Vita privata: nuovi legami dopo la separazione

Parallelamente alla vita professionale, si è parlato anche della sfera privata: dopo la fine della relazione con giovanni tronchetti Provera e lo status di ex moglie di Fedez, a Ferragni viene attribuita una nuova vicinanza con José Hernandez, manager di origini colombiane. Fonti riportano un legame discreto e ben avviato, con incontri in famiglia e un approccio lontano dai riflettori. Questo capitolo privato è stato trattato con riserbo dalla coppia, che sembra preferire un profilo basso nonostante l’attenzione mediatica.

Prospettive personali e pubbliche

La sovrapposizione tra vita privata e immagine pubblica resta un tema centrale per figure come Chiara Ferragni. La gestione delle relazioni, così come la risposta alle critiche di stile o personali, contribuisce a definire la percezione del personaggio pubblico. In assenza di dichiarazioni ufficiali, molto resta affidato alle immagini e alle pagelle dei media: elementi che continueranno a nutrire il dibattito attorno a una delle personalità più osservate dello spettacolo e della moda.