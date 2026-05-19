Scontri a Trieste alla commemorazione di Grilz: giornalista ferito

La commemorazione per Grilz si è svolta davanti all’ex sede del Fronte della gioventù in via Paduina, nei pressi di viale Venti settembre, e ha rapidamente assunto toni conflittuali. Un gruppo di persone schierate per la cerimonia si è trovato faccia a faccia con una contromanifestazione di oppositori, e il confronto è degenerato in scontri che hanno coinvolto lancio di oggetti e aggressioni fisiche.

La scena ha visto la presenza di reparti della polizia in tenuta antisommossa e di un reparto dei carabinieri, mentre la Digos ha avviato accertamenti per ricostruire i fatti.

Durante i momenti di tensione alcuni partecipanti in via Paduina hanno eseguito il saluto romano, gesto che ha ulteriormente infiammato gli animi. Nel parapiglia sono stati lanciati tavolini e sedie dei bar e, secondo diverse ricostruzioni, sono state segnalate colluttazioni caratterizzate da pugni e colpi con cinghie.

Due giornalisti sono rimasti coinvolti negli scontri: uno ha riportato un colpo alla nuca che ha reso necessario il trasporto all’ospedale Cattinara, mentre un’altra operatrice è stata colpita al volto senza richiedere il trasferimento dal 118.

Dinamica degli scontri

La sequenza degli eventi, così come emerge dalle ricostruzioni disponibili, parte dall’arrivo della contromanifestazione antifascista all’incrocio tra viale Venti settembre e via Xydias, dove il gruppo schierato davanti a via Paduina ha reagito con una carica.

Sono stati segnalati lanci di sedie e tavolini verso i manifestanti di opposizione e scontri diretti fisici tra i contendenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per contenere i tafferugli, usando scudi e forzando i contrapposti a retrocedere: la situazione è rimasta fluida per diversi minuti, con fasi alternate di cariche e respingimenti.

Azioni dei manifestanti

Da una parte si è registrata la presenza di militanti che hanno cercato di mantenere la commemorazione e, a un certo punto, si sono schierati in fila eseguendo il saluto romano; dall’altra, la contromanifestazione ha risposto con fischi e tentativi di forzare il blocco. Nel corso del confronto sono stati impiegati oggetti comuni — come sedie e tavolini dei bar nelle vicinanze — trasformati in strumenti di offesa o di schermatura in un clima di tensione. Questi gesti hanno aumentato il rischio per chi si trovava a riprendere e documentare l’evento, con conseguenze per alcuni operatori dell’informazione.

Intervento delle forze dell’ordine

Il reparto mobile della polizia di Stato e i reparti dei carabinieri in tenuta antisommossa hanno svolto un’azione di contenimento, usando gli scudi per separare le fazioni e spingere la contromanifestazione verso via Battisti e, in alcuni momenti, fino alla Tabaccheria del viale. Le forze dell’ordine hanno inoltre provveduto a circoscrivere l’area, con chiusure temporanee al traffico di via Xydias e via Timeus, per consentire la gestione dell’ordine pubblico e le verifiche successive. La Digos è al lavoro per individuare responsabilità e dinamiche precise.

Conseguenze immediate

Sul piano umano i tafferugli hanno lasciato come primo bilancio feriti lievi tra i civili e operatori dei media: il giornalista colpito alla nuca è stato trasportato in ospedale, mentre la seconda giornalista ha rifiutato il trasporto del 118. Sul piano operativo si sono registrate interruzioni alla circolazione e interventi di contenimento che hanno permesso di disperdere i gruppi più mobili. Nei minuti successivi gli antagonisti sono stati dispersi e il saluto fascista in via Paduina è stato interrotto, mentre la Digos ha avviato indagini per accertare eventuali responsabilità penali e amministrative.

Contesto e riflessioni

La manifestazione di commemorazione per Grilz si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra opposte posizioni politiche, con manifestazioni pubbliche che possono trasformarsi in occasioni di scontro. La situazione pone questioni sul rapporto tra diritto di commemorare, libertà di manifestare e necessità di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e degli operatori dell’informazione. L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini della Digos mirano a chiarire i fatti e a prevenire nuovi episodi di violenza, ma sollevano anche il tema della gestione preventiva degli eventi potenzialmente conflittuali.

In attesa di ulteriori sviluppi e degli esiti investigativi, rimane l’esigenza di monitorare come istituzioni, organizzatori e parti in conflitto gestiranno le prossime iniziative simili. La vicenda sottolinea l’importanza di regole chiare per le manifestazioni pubbliche e di strumenti efficaci per tutelare sia la libertà di espressione sia l’incolumità delle persone coinvolte.