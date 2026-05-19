Auto sulla folla, il Gip su El Koudri: nessun elemento che riconduca a disturbi psichici

El Koudri non ha agito a causa di disturbi psichici. A dichiararlo è il gip che ha convalidato l'arresto.

Non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto da Salim El Koudri sia una conseguenza dei suoi disturbi psichici. A dichiararlo il gip che ha convalidato l’arresto del 31enne che si è gettato sulla folla con l’auto.

Auto sulla folla a Modena: nessun elemento che riconduca a disturbi psichici

La gip Donatella Pianezzi, nell’ordinanza con cui ha convalidato l’arresto di Salim El Koudri, che si è gettato con l’auto sulla folla in centro a Modena, ha dichiarato che non ci sono elementi per ritenere che il suo terribile gesto sia stato compiuto come conseguenza del disturbo schizoide di personalità che gli era stato diagnosticato.

Il 31enne era stato in cura al Centro per la salute mentale di Castelfranco Emilia.

Secondo quanto riportato dalla gip, non ci sono neanche elementi per ritenere che El Koudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso la tentata strage.

Auto sulla folla, gip su El Koudri: “Pericolo che possa commettere altri delitti”

La gip del Tribunale di Modena ha aggiunto che, sulla base delle modalità del fatto, della sua gravità e della personalità di Salim El Koudri, esiste il concreto “pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie“.

Per questo l’uomo deve rimanere in carcere, in quanto potrebbe portare avanti nuove condotte violente nei confronti di un numero “indeterminato e indeterminabile” di persone, anche in altri contesti.

Le esigenze cautelari sono ancora più forti dal momento che non si è ancora accertato il movente del suo terribile gesto.