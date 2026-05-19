La mamma di Pamela Genini si è sfogata contro Francesco Dolci a La Vita in Diretta. La donna lo ha definito come una persona pericolosa, che non sta collaborando.

Pamela Genini, lo sfogo della mamma contro Francesco Dolci

La madre di Pamela Genini si è lasciata andare a un duro sfogo contro Francesco Dolci, sui cui gli investigatori puntano l’attenzione sul caso della testa della giovane trafugata dalla tomba.

La donna ritiene che l’uomo “non collabora” e che se è indagato “non ce la conta giusta“. Secondo la donna è una “persona pericolosa”. “Basta depistare, basta raccontare storie, basta fare telenovele” ha dichiarato la donna alle telecamere de La Vita in Diretta. “Siamo stanchi veramente, smettila Francesco” ha aggiunto la donna, intervistata insieme al compagno.

La mamma di Pamela ha sottolineato che Dolci è indagato “vuol dire che sa qualcosa“, accusandolo di non essere d’aiuto alle indagini. “Se ha fatto quello che ha fatto, potrebbe fare qualsiasi cosa” ha aggiunto la donna. “Deve dire dove si trova, perché non possiamo più andare avanti” è l’appello che ha voluto lanciare.

Pamela Genini: continuano le ricerche della testa

Le attività di ricerca dei resti di Pamela Genini continuano. La testa della giovane è stata portata via dalla bara, nella tomba del cimitero di Strozza. L’area interessata dalle ricerche è ampia ed è stata divisa in settori. Prima di tutto ci sono le proprietà di Francesco Dolci, unico indagato a piede libero, con le accuse di vilipendio di cadavere e furto della testa della giovane uccisa a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin.

Francesco Dolci si è sempre dichiarato innocenti, ma i sospetti si sono concentrati su di lui fin da subito. L’imprenditore di 41 anni è finito al centro delle indagini anche per via di una serie di ‘appostamenti’ e di visite fuori orario d’apertura al cimitero di Strozza.