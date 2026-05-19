Emendamenti al decreto lavoro: il risarcimento ai sottopagati valido solo dal giorno della domanda

Lega e Forza Italia presentano tre emendamenti al decreto lavoro per evitare risarcimenti retroattivi: la norma interessa i datori che seguono il trattamento previsto dai contratti collettivi e provoca reazioni contrapposte in Parlamento

La maggioranza parlamentare ha depositato una proposta che modifica la portata dei risarcimenti per lavoratori che si rivolgono alla giustizia per essere stati sottopagati. La misura, presentata con tre emendamenti identici al decreto lavoro da parte di Lega e Forza Italia, stabilisce che l’eventuale rideterminazione giudiziale della retribuzione valga soltanto per il periodo successivo all’avvio dell’azione legale.

In tal modo si vorrebbe limitare la cosiddetta efficacia retroattiva delle sentenze che riconoscono pagamenti arretrati ai lavoratori.

Si tratta di un tentativo che ricalca precedenti iniziative della maggioranza: proposte analoghe erano emerse durante l’esame del decreto Ilva, nella manovra e in una bozza del decreto pnrr, senza però trovare approvazione definitiva.

La formula attuale è stata alleggerita rispetto alle versioni passate: non si parla più di una completa immunità del datore di lavoro se aveva applicato gli standard retributivi del contratto collettivo, ma si introduce comunque un limite temporale alla decorrenza degli effetti della sentenza.

Cosa prevedono gli emendamenti

Gli emendamenti proposti specificano che, quando il datore di lavoro applica il trattamento economico complessivo stabilito dai contratti collettivi, la pronuncia del giudice che accerta una non conformità alla retribuzione prevista dall’articolo 36 della Costituzione produca effetti economici «esclusivamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda».

In pratica, se il lavoratore ottiene ragione in giudizio, il ristoro spettante sarebbe calcolato a partire dalla data in cui è stata formalizzata la richiesta di accertamento, e non retrocesso al periodo antecedente.

Aspetti tecnici e ambiti di applicazione

Dal punto di vista giuridico la norma agisce sulla decorrenza degli effetti della sentenza e non sulla possibilità stessa di ottenere un riconoscimento giudiziario. Questo significa che la valutazione sulla correttezza della retribuzione resta di competenza del giudice, ma il valore economico della decisione subirebbe un limite temporale. La scelta interessa principalmente imprese che seguono contratti collettivi e solleva interrogativi pratici su come calcolare i periodi utili e sul rapporto tra diritto costituzionale al salario e le esigenze di tutela dell’impresa.

Reazioni politiche e opposizioni

La proposta ha subito suscitato dure critiche da parte dei gruppi di opposizione. I deputati del M5s hanno definito l’iniziativa «un fatto grave e inaccettabile», sottolineando che una misura simile era già stata bloccata dal Colle durante l’esame dell’ultima manovra. I parlamentari Aiello e Tucci hanno preso posizione con dichiarazioni nette, mettendo in guardia dal rischio di creare una norma che svuoti la tutela economica dei lavoratori e favorisca pratiche di sottopagamento annullando, di fatto, parte delle conseguenze economiche per il datore di lavoro.

L’argomento della maggioranza

Chi sostiene gli emendamenti parla di una norma pensata per dare certezza al sistema e per evitare oneri imprevedibili che potrebbero mettere sotto pressione aziende fragili. La maggioranza argomenta che la limitazione temporale dell’efficacia delle sentenze può rappresentare uno strumento per bilanciare la tutela dei diritti dei lavoratori con la stabilità delle imprese, soprattutto in contesti economici complessi.

Iter parlamentare e altri emendamenti

La discussione sulla ammissibilità della proposta è fissata per mercoledì nella commissione Lavoro alla Camera, dove verrà deciso se gli emendamenti entreranno nel testo del decreto. Nel pacchetto di quasi 500 emendamenti presentati dai gruppi parlamentari compaiono anche interventi su altri temi del mondo del lavoro, come la questione dei mancati rinnovi dei contratti, che rappresenta un problema ricorrente per molte categorie professionali.

L’esito dell’esame in commissione sarà cruciale per capire se la maggioranza riuscirà a introdurre questa norma che, se approvata, modificherebbe in modo significativo il rapporto tra giudizi retributivi e tutela economica dei lavoratori. Resta aperto il confronto politico e giuridico su come bilanciare le prerogative costituzionali con le esigenze di sostenibilità aziendale, mentre i gruppi di opposizione promettono battaglia per impedire una modifica ritenuta regressiva rispetto agli attuali strumenti di tutela.