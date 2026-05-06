Tomba profanata Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci indagato: le gravi accuse

Caso Pamela Genini e Francesco Dolci: l’ex fidanzato è indagato per vilipendio e furto nell’inchiesta sulla profanazione del loculo a Strozza.

Proseguono gli accertamenti sul caso della profanazione del cimitero di Strozza, dove è stata sottratta la testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso ottobre. Nel quadro dell’inchiesta, gli inquirenti stanno concentrando l’attenzione su Francesco Dolci, ex fidanzato della giovane, attualmente indagato e ascoltato a lungo dai carabinieri di Bergamo.

Fotografie, ipotesi investigative e ricostruzione della profanazione della tomba di Pamela Genini

Nel corso degli accertamenti emergono anche elementi legati alla documentazione fotografica raccolta da Dolci. Come riportato dal Corriere della Sera, l’uomo avrebbe consegnato ai carabinieri otto immagini del loculo di Pamela Genini, scattate tra il 7 novembre 2025 e il 23 marzo successivo, cioè nelle settimane successive al funerale del 24 ottobre.

In uno degli scatti più datati, risalente al 7 novembre, gli investigatori avrebbero individuato una macchia compatibile con mastice grigio sulla lapide provvisoria e tracce simili anche sul loculo sottostante, allora vuoto. Elementi che hanno alimentato l’ipotesi che la manomissione del feretro possa essere avvenuta già prima di quella data, anticipando la cronologia inizialmente ipotizzata.

Secondo la ricostruzione investigativa, la bara sarebbe stata aperta incidendo la lastra di zinco su tre lati e ripiegandola verso l’interno, per poi accedere alla salma e sottrarne la testa. La Procura ha quindi lanciato un appello pubblico per raccogliere ulteriori materiali fotografici o video del loculo nel periodo compreso tra ottobre e marzo. Dolci, da parte sua, ha spiegato di aver scattato le foto per motivi personali, legati anche alla cura del sepolcro e alla presenza di piccoli oggetti decorativi, sostenendo di non essere a conoscenza di futuri spostamenti della sepoltura.

Tomba profanata Pamela Genini, l’ex fidanzato Francesco Dolci indagato: le gravi accuse

Francesco Dolci, 41 anni, imprenditore bergamasco ed ex fidanzato di Pamela Genini, è attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto nell’ambito dell’inchiesta sul presunto trafugamento della testa della giovane dal cimitero di Strozza. La ventiduenne, uccisa a Milano il 14 ottobre scorso con 76 coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin (53 anni, oggi detenuto per omicidio pluriaggravato con richiesta di giudizio immediato), era stata sepolta nel piccolo camposanto bergamasco. Il 23 marzo, durante i lavori di trasferimento del feretro, alcuni operai avevano scoperto la profanazione del loculo, notando segni di manomissione come viti allentate e residui di silicone.

Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove viene interrogato dal pubblico ministero Giancarlo Mancusi e dagli investigatori del reparto operativo, assistito dal suo legale, l’avvocata Eleonora Prandi. Nelle scorse settimane era già stato sentito come persona informata sui fatti.