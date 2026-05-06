Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, Andrea Sempio dovrà andare in Procura per essere interrogato anche se il 38enne ha già fatto sapere che non risponderà alle domande. Intanto è spuntata fuori una sua risposta nel forum dei seduttori che coinvolge Giorgia Meloni.

Garlasco, Andrea Sempio e i messaggi sul forum dei seduttori

In passato Andrea Sempio era solito frequentare quello oggi definito come il “forum dei seduttori”, usando il nickname Andreas. Oltre 3mila sono stati i messaggi da lui lasciati sul forum, tanto che aveva ottenuto lo stato di “élite”, attribuito agli utenti più partecipi. La maggior parte dei messaggi si concentrano sulla sfera sessuale in quegli anni, quindi fino circa ai 30 anni.

Tra i tanti messaggi ce ne è uno che sta facendo discutere. Un certo “IlConteMascetti” ha posto una domanda particolare. Scopriamo quale e come e come ha risposto Sempio.

Garlasco, Sempio sorprende ancora: “Mi attizza Giorgia Meloni”

Sul cosiddetto “forum dei seduttori“, tal “IlConteMascetti” aveva posto questa domanda: “Una donna col senso dell’umorismo mi attizza.

Chiaramente ci sono altri fattori che aumentano la mia attrazione: dal cinismo spontaneo alla capacità di discutere di concetti iper-astratti fino al semplice suonare (si parla di strumenti: se una donna canta come Skin stica***). A volte ci sono persino ragazze che in teoria non hanno niente che spicca ma mi trasmettono una carica sessuale infinita[…] E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, c***e faccine d’angelo.” Andrea Sempio ha risposto così: “La Meloni”.