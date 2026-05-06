Un uomo è morto soffocato durante un gioco erotico con l’amante. Ora la donna è stata condannata a risarcire la moglie e i tre figli dell’uomo ed è ritenuta colpevole di omicidio colposo in concorso.

Muore soffocato durante un gioco erotico: l’amante deve risarcire la famiglia

Il tribunale civile di Alessandria ha condannato una donna a risarcire la moglie e i tre figli di un uomo morto durante un gioco erotico.

Dovrà dare loro 450 mila euro. La donna, che aveva praticato questo rituale erotico con l’uomo deceduto, è stata ritenuta colpevole di omicidio colposo in concorso.

Nella sentenza di condanna il giudice ha stabilito che il risarcimento del danno doveva essere liquidato in sede civile. Il tribunale civile si è occupato del procedimento per la quantificazione del danno e il giudice ha stabilito il grado di responsabilità della donna e della vittima, fissandoli al 40 e al 60%.

In questo modo è stata stabilita la cifra che la donna deve dare alla famiglia dell’uomo.

Muore soffocato durante un gioco erotico: cosa è successo

Il fatto è avvenuto nel 2016. I sanitari del 118 erano intervenuti in una mansarda per salvare la vita di un uomo di 61 anni, che è poi morto soffocato.

L’uomo e la sua amante erano soliti praticare il bondage, una pratica che consiste nel legare o bloccare il partner consenziente tramite l’uso di corde, bende e manette.

Il capo d’accusa era passato da omicidio preterintenzionale a colposo perché i giudici hanno stabiliti che nel decesso ci fosse stato un concorso di colpa tra l’amante e la vittima. La donna è stata condannata in via definitiva a un anno di reclusione e deve risarcire la famiglia dell’uomo, che aveva una moglie e tre figli.