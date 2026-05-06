Madia passa a Italia viva: una mossa verso il rassemblement riformista

La deputata Marianna Madia ha ufficializzato il trasferimento dal gruppo del PD al gruppo parlamentare di Italia viva, muovendosi come parlamentare indipendente. La scelta, anticipata da mesi di interlocuzioni, conferma l’avvicinamento di Madia all’area riformista guidata in parte da Matteo Renzi. Nella sua carriera istituzionale Madia ha ricoperto ruoli di rilievo e mantiene una visibilità forte sui temi della pubblica amministrazione e delle politiche digitali; questo trasferimento ricalibra il suo posizionamento politico senza interrompere l’attività parlamentare.

Perché la decisione: motivazioni e contesto

Il passaggio al gruppo di Italia viva nasce da una scelta politica ponderata, legata sia al disagio interno nel PD sia alla volontà di concorrere alla costruzione di un progetto riformista più ampio. Da tempo Madia si colloca nell’area riformista del centrosinistra e le relazioni con i centristi erano già evidenti: tra gli episodi di avvicinamento si segnala la firma su una risoluzione congiunta sulle comunicazioni relative all’Iran avvenuta lo scorso marzo.

All’interno del PD la deputata era percepita come poco compatibile con le liste che la segreteria potrebbe proporre, e questa valutazione ha accelerato la scelta.

Un passaggio formalmente da indipendente

L’adesione al gruppo parlamentare di Italia viva avverrà con la qualifica di deputata indipendente, quindi senza una immediata iscrizione formale al nuovo partito.

La mossa consente a Madia di mantenere autonomia personale e di contribuire a eventuali iniziative di coalizione più vaste: nelle sue dichiarazioni pubbliche la parlamentare ha parlato di una scommessa razionale sull’allargamento del centrosinistra, finalizzata a costruire un’alternativa unitaria alla destra.

Il profilo politico e le tappe principali della carriera

Marianna Madia è entrata alla Camera alle elezioni politiche del 2008, presentata allora come capolista nella circoscrizione Lazio 1. Laureata in scienze politiche e con un percorso tecnico-economico alle spalle, ha consolidato la propria esperienza prima come esponente organizzativo del PD e poi come ministro. Tra il 2014 e il 2018 ha guidato il ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, un incarico confermato anche nel governo guidato da Paolo Gentiloni.

Riforme e iniziative ministeriali

Nel suo mandato ministeriale Madia ha promosso interventi volti alla digitalizzazione, alla semplificazione delle procedure e al contrasto delle pratiche irregolari nella pubblica amministrazione, ricordate soprattutto con provvedimenti contro i cosiddetti “furbetti del cartellino”. Queste scelte l’hanno caratterizzata come una figura orientata alla modernizzazione del settore pubblico e alla responsabilizzazione dei dipendenti, temi che ha poi portato avanti anche nel lavoro parlamentare successivo.

Attività parlamentare recente e temi al centro

Oggi Madia ricopre incarichi di rilievo nelle commissioni, tra cui la vicepresidenza della commissione sulle politiche dell’Unione Europea, e si è fatta promotrice di iniziative trasversali su temi sociali. Negli ultimi anni si è occupata in particolare della regolazione dell’accesso dei minori alle piattaforme digitali, sostenendo l’idea di fissare un’età minima per l’uso dei social network. Questo profilo tecnico e tematico spiega perché il suo posizionamento sia considerato strategico per chi cerca una proposta riformista credibile e concreta.

Il ruolo nell’area riformista

Madia ha partecipato a momenti di confronto organizzati dall’ex premier Matteo Renzi e si è mostrata favorevole a percorsi che superino i soli confini di partito, auspicando alleanze con forze civiche e politiche per rafforzare il centrosinistra. La sua uscita dal PD può essere letta come un segnale di rafforzamento dell’area riformista in vista di futuri appuntamenti politici, con l’obiettivo dichiarato di costruire un soggetto più ampio in grado di competere sul piano nazionale.

Implicazioni e scenari futuri

Il passaggio di Madia apre più di una domanda sull’evoluzione delle alleanze nel centrosinistra: se da un lato sottrae esperienza e visibilità al gruppo dem, dall’altro rafforza il progetto riformista che intende aggregare forze centristi e civiche. Resta da vedere come questa scelta inciderà sulle decisioni di coalizione e sulle liste future; intanto la parlamentare dichiara di voler contribuire, da una nuova prospettiva, alla costruzione di un’area politica che metta al centro le riforme e la proposta di governo.