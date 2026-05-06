Un violento incidente frontale avvenuto nella tarda serata lungo la Strada statale 253 bis, a Granarolo Emilia, ha coinvolto due auto e ha avuto un bilancio drammatico: una ragazza 25enne è morta e la sorella è rimasta gravemente ferita. Lo scontro, avvenuto mentre le due vetture percorrevano la Trasversale di Pianura in direzioni opposte, è ora al centro delle indagini per ricostruirne l’esatta dinamica.

Tragico incidente nella notte: soccorsi, feriti e indagini in corso

Come riportato da Bologna Today, sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, tra cui quattro ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli. Le condizioni della giovane alla guida della Opel sono apparse da subito disperate: trasportata d’urgenza, è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

La sorella di 24 anni è stata ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni critiche e con prognosi riservata, mentre la coppia che viaggiava sulla Mercedes è stata anch’essa trasferita nello stesso nosocomio con ferite di media gravità, sebbene la giovane donna presenti traumi più seri. I carabinieri stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dello schianto: tra le ipotesi al vaglio, anche una possibile invasione di corsia da parte della Opel.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

Tragico incidente nella notte, auto in fiamme: morta 25enne, grave la sorella

Stando alle indiscrezioni di Bologna Today, il grave incidente stradale ha spezzato la vita della giovane Mariam Aqsa, di origine pakistana e residente a Budrio. La tragedia si è verificata intorno alle 23.40 lungo la Strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura”, nel territorio di Granarolo Emilia, in prossimità della zona Progeo. La ragazza stava guidando una Opel Meriva sulla quale viaggiava anche la sorella di 24 anni. Le due, secondo quanto ricostruito, stavano facendo rientro a casa dopo aver terminato il turno di lavoro all’Interporto.

Nello stesso tratto di strada, in direzione opposta, sopraggiungeva una Mercedes GLA con a bordo una coppia di fidanzati, un uomo di 30 anni e una donna di 24, residenti a Cavezzo, nel Modenese. Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri, coordinati tra le stazioni di San Lazzaro e Granarolo, le due auto si sono scontrate frontalmente in un impatto violentissimo, che ha sbalzato i veicoli a diversi metri di distanza; in una delle ricostruzioni, come riportato da Repubblica, si parlerebbe anche di un possibile incendio sviluppatosi dopo l’urto. La carreggiata è rimasta chiusa per circa quattro ore per consentire soccorsi e rilievi.