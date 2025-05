Ha fatto molto parlare di sé il video dell’incontro fra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio 5, e pure Myrta Merlino durante la puntata odierna ha voluto dire la sua.

Le parole di Myrta Merlino sull’incontro tra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio 5

“I modi sono orrendi, la mano sulla telecamera… Ma devo precisare una cosa per gli amici che ci seguono da casa: quando sei un personaggio pubblico – e lo fanno anche con il Presidente della Repubblica – i giornalisti quando ti incontrano ti fanno domande di stretta attualità, non si può pensare che ti facciano domande solo sull’evento e su tutto il resto no.

Fa parte del gioco. E Chiara Ferragni che il gioco lo ha condotto per molto tempo dovrebbe saperlo bene“. E ancora: “Direi a Chiara: non prendiamoci troppo sul serio, anche meno. Cioè, i bodyguard? Questa sceneggiata per due domande del tutto normali. Michelle Dessì è sempre stato professionale con lei, non è uno stalker”.

“Un’occasione per fare violenza su un giornalista”

Anche Alessandro Cecchi Paone, suo ospite in studio, ha espresso il suo parere: “Un evento contro la violenza sulle donne diventa un’occasione per fare violenza su un giornalista. Ma che stiamo scherzando? Ma che è il Presidente della Repubblica che ha accanto quegli armadi che si comportano in maniera indecorosa nei confronti di un potere costituzionale? C’è la legge sulla stampa!“. Un pensiero condiviso anche da Myrta Merlino che ha infine concluso: “Noi facciamo il nostro lavoro. Voi siete personaggi pubblici. Avete fatto della vostra vita privata, ve lo voglio dire cari Ferragnez, una serie TV. Avete raccontato in lungo e in largo. È abbastanza normale che tutti si interessino anche ai vostri fatti un po’ più privati, addirittura ne fate un business milionario. Chi va per questi mari…“