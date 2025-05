Chiara Ferragni accenna alle relazioni tossiche e nel frattempo torna single: è infatti giunta al termine la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: è finita, lui torna dalla ex moglie

Il settimanale “Chi” ha paparazzato il manager lo scorso weekend a Portofino. Tronchetti Provera avrebbe fatto marcia indietro riuavvicinandosi alla ex moglie, Nicole Moellhausen, madre dei suoi tre figli.

Nelle immagini si vede anche un bacio scattato tra i due. Giovanni Tronchetti Provera ha trascorso il weekend con i figli e anche con la ex moglie. Venerdì sera a Portofino, l’aperitivo in piazzetta e a due tavoli di distanza Nicole Moellhausen, con le amiche. La sera l’incontro con i genitori di lui. Il giorno dopo colazione insieme, poi in barca verso San Fruttuoso. Domenica, a Paraggi, Giovanni è in spiaggia coi figli, quando incontra di nuovo Nicole, e alla fine lui la accompagna alla macchina e scatta un bacio.

Qualcosa che non ha funzionato

La storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera nasceva l’estate scorsa, quando entrambi avevano i cuori infranti. L’influencer veniva dalla separazione con Fedez (e da un flirt con Silvio Campara, tornato poi anche lui con la propria consorte), il manager si era allontanato dalla moglie da qualche mese. Qualcosa deve non aver funzionato: pare che la famiglia di Tronchetti Provera non fosse molto contenta di una storia troppo sotto i riflettori.