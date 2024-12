È arrivata il 12 dicembre la notizia del divorzio, sancito dal tribunale, tra Chiara Ferragni e Fedez, ma non si fa aspettare la reazione infastidita di Chiara quando le parlano dell’ex marito. Nonostante si sia formalmente concluso il matrimonio tra l’influencer e il rapper dopo cinque anni di unione e due figli, Leone e Vittoria, non manca chi ancora parla di loro.

La reazione infastidita di Chiara Ferragni quando le parlano di Fedez

In particolare, un fan di Fedez avrebbe lasciato un commento provocatorio su TikTok: “Sempre team Fedez, mi dispiace amore”, al quale la Ferragni non ha mancato prontamente di rispondere sarcasticamente: “Contento tu”. Si dice che quando c’è una separazione le colpe siano da dividere a metà nella coppia. In questo caso pare che Chiara abbia più volte sottolineato che la decisione di interrompere il matrimonio sarebbe partita da Fedez, che nei mesi scorsi sarebbe stato visto più volte con ragazze diverse.

La fine della storia tra Chiara Ferragni e Fedez

Per quanto riguarda Chiara Ferragni, per lei il momento di voltare pagina è iniziato quest’estate, da quando avrebbe cominciato a frequentare l’imprenditore Silvio Campara, in una storia terminata brevemente, e poi con Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore e figlio della nota famiglia industriale, con cui fa coppia tutt’ora. Proprio questo weekend la nuova coppia sarebbe stata fotografata durante lo shopping di Natale insieme ai rispettivi figli.