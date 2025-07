Successi in campo e cuore in movimento: Jannik Sinner tra vittorie, nuovi amori e legami autentici. Ultime indiscrezioni sulla presunta fidanzata.

Dopo la straordinaria vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner sembra non volersi godere solo il successo sportivo, ma anche un momento di grande intimità e passione lontano dai riflettori. Nelle ultime ore, infatti, si parla di una possibile fuga d’amore con una misteriosa fidanzata. Tra indiscrezioni e sguardi rubati, ecco chi si nasconde dietro al gossip.

Tra amori passati e legami sinceri: il lato più intimo di Jannik Sinner

Negli ultimi mesi, la vita sentimentale di Jannik Sinner è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica. La scorsa primavera, dopo la conclusione della relazione di circa un anno con la collega tennista Anna Kalinskaya, il campione è stato visto in compagnia di Lara Leito, modella russa trentunenne con un passato tra red carpet internazionali e ambienti hollywoodiani.

Se in campo Sinner si mostra spesso come un atleta freddo e calcolatore, nella sfera privata sembra seguire un approccio molto più emotivo e spontaneo quando si parla di sentimenti.

Sinner, fuga d’amore dopo la vittoria a Wimbledon? Chi è la presunta fidanzata

Con il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si è definitivamente consacrato come uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale. Un successo costruito su talento, determinazione e, come lui stesso ha ammesso, una concentrazione incrollabile. Fuori dal campo, però, si gioca un’altra partita: quella dell’amore.

Nonostante manchino conferme ufficiali o dichiarazioni dirette da parte dei protagonisti, le voci che li riguardano si fanno sempre più insistenti. Secondo fonti vicine all’ambiente, i due si sarebbero incontrati per la prima volta a Copenaghen in primavera, subito dopo gli Internazionali di Roma, periodo in cui Sinner era impegnato in un progetto lavorativo nella capitale danese. Da quel momento, una serie di incontri discreti e piccoli segnali sui social hanno acceso l’attenzione dei fan e degli osservatori.

A far salire ulteriormente la curiosità è stata soprattutto la presenza di Laila Hasanovic tra il pubblico del torneo londinese. Proprio per questo, molti sospettano che possa essere la nuova fiamma del campione italiano. I primi segnali erano emersi già durante il Roland Garros, dove Laila era stata vista più volte a sostenere Sinner tra gli spalti. Tra gli spettatori del torneo londinese non è passata inosservata nemmeno la presenza di Anna Kalinskaya, ex fidanzata e compagna di circuito. La loro storia, intensa ma breve, aveva catturato l’attenzione, suggellata da un bacio dopo una vittoria agli US Open, un gesto raro per il riservato Sinner. Oggi però tra loro sembra esserci distanza e silenzio

Le ultime indiscrezioni parlano di un breve ritorno di Sinner a Bolzano dopo Wimbledon, raggiunto tramite un volo privato, dove ha fatto una sosta per stare con la famiglia. Subito dopo, il campione è ripartito verso una meta ignota. Tra le destinazioni più gettonate, si ipotizza una fuga romantica in Grecia, dove Laila si trovava recentemente per lavoro, oppure un ritorno a Copenaghen, la città natale della modella.