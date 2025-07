Federica Pellegrini è finita nella bufera. I fan di Sinner, dopo la vittoria del numero uno al mondo a Wimbledon, se la sono presa con la Divina, a seguito delle sue dichiarazioni sul caso Clostebol.

Federica Pellegrini e le dichiarazioni sul caso Sinner-Clostebol

Dopo la vittoria di Wimbledon da parte di Jannik Sinner, il fan del tennista altoatesino se la sono presa con Federica Pellegrini.

Perché? Per le sue dichiarazioni sul caso Clostebol di qualche mese fa. La Divina infatti aveva usato parole pesanti dopo la squalifica di tre mesi inflitta e Sinner e l’archiviazione del caso per mancanza di dolo: “Non tutti gli atleti vengono trattati allo stesso modo“, come a sottolineare il trattamento leggero nei confronti appunto di Sinner. Queste dichiarazioni non sono state dimenticate dai fan si Jannik, che se la sono presa con la Pellegrini dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon.

Federica Pellegrini esplode sui social contro i fan di Sinner: “Voi state male”

Come detto, i fan di Jannik Sinner se la sono presa con Federica Pellegrini sui social, ricordando le dichiarazioni della Divina sul caso Clostebol. Ma ecco i commenti di alcuni utenti: “Ti saluta Jannik”, “Vediamo se sei abbastanza umile da chiedere scusa””, con la replica pronta della Pellegrini: “io sono molto umile e soprattutto coerente.” A chi le dà invece della presuntuosa, ha riposto così: “comprensione del testo come sempre sotto zero”. Infine a un utente che scrive: “il fegato è integro?”, Federica ha riposto: “voi state male... mooolto.”