Pellegrini ‘rompe il filtro’: cosa ha davvero detto su Sinner

Federica Pellegrini torna a far parlare di sé, nel mirino c’è ancora una volta Jannik Sinner ma non solo. Dopo le dichiarazioni rilasciate a Repubblica alcune settimane fa, l’ex campionessa olimpica è tornata sul caso doping che ha coinvolto il tennista altoatesino, ribadendo la sua posizione con parole nette durante un’intervista esclusiva a Le Iene. Un intervento che riaccende il dibattito.

Federica Pellegrini ha trascorso due giornate a Livigno insieme all’inviato Nicolò De Devitiis, affrontando diversi temi: dal caso Sinner al collega Thomas Ceccon, passando per Alex Schwazer, la politica e il futuro del nuoto italiano. Nel frattempo, Jannik Sinner è tornato in campo dopo la sospensione di tre mesi inflitta dalla WADA.

“ Io ho sempre fatto i conti con questa nomea di persona antipatica . Non sono una che piace a tutti: sono stata introversa e timida, ma anche decisa. Questi due lati vengono spesso chiamati in altro modo, soprattutto se ce l’ha una donna di successo, che deve essere str***za a prescindere “.

Durante l’intervista, Federica Pellegrini ha anche parlato della recente polemica con il collega Thomas Ceccon, oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024, con cui ci sono stati alcuni attriti. L’atleta ha spiegato che, pur non essendo mai stati “super amici”, c’è sempre stato un rispetto reciproco.

“Non ci siamo capiti? Forse lui non lo ha fatto, io sono cresciuta con una forma di rispetto per chi mi ha preceduto. Ora so che siamo tutti diversi”.