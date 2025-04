L’xx campionessa di nuoto Federica Pellegrini è finita al centro delle critiche dopo aver commentato il caso doping riguardante il numero 1 al mondo di tennis Jannik Sinner.

Federica Pellegrini e il caso Sinner

Continua a far parlare il commento di Federica Pellegrini riguardante Jannik Sinner e il caso Clostebol, con l’accordo a tre mesi di squalifica raggiunto tra tennista altoatesino e la WADA. Secondo la Divina, Sinner sarebbe stato trattato in maniera privilegiata rispetto ad altri sportivi in situazioni similari: “Nel 99% dei casi le autorità si sono comportate diversamente.” Queste parole hanno scatenato un vero e proprio putiferio, tantissimi sono stati gli insulti verso la Pellegrini sui social. La Divina ha poi scritto che non intendeva attaccare personalmente Sinner, ma solamente mettere in evidenza un problema più ampio legato alla disparità di trattamento in vari sport. Ciò però non ha placato la rabbia degli utenti.

Federica Pellegrini travolta dalle critiche: i fan restano senza parole

Continuano le critiche a Federica Pellegrini dopo il commento su Sinner. Dopo che la 18enne Sara Curtis ha battuto il record della Divina nei 100m di stile libero, i fan di Jannik hanno commentato la vittoria mandando frecciatine all’ex campionessa di nuoto: “Bravissima, complimenti. Jannik”, “Mai tempo e tempismo furono più azzeccati”, “Mi manda Jannik”, “Dedicato alla Divina sparlante”.