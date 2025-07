Qualche giorno fa è circolata la voce della fine della relazione tra Giuseppe e Rosanna, la coppia nata all’interno del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. L’ex cavaliere, inoltre, avrebbe una nuova fiamma. Tutto sull’ultima clamorosa indiscrezione.

Uomini e Donne, è finita tra Giuseppe e Rosanna?

Quando sono usciti insieme da “Uomini e Donne”, Giuseppe e Rosanna sembravano davvero molto affiatati, tanto che le voci di una rottura a molti sono sembrate strane.

L’ex cavaliere, ricordiamo, aveva iniziato a conoscere Sabrina Zago per poi avere un vero e proprio colpo di fulmine con Rosanna. La dama all’inizio aveva tenuto lontano Giuseppe, salvo poi decidere di uscire con lui dal programma. La loro sembrava una storia forte, ma qualche giorno fa ecco la notizia della fine della relazione, e ora la clamorosa indiscrezione su Giuseppe.

Uomini e Donne, Giuseppe dimentica Rosanna: chi è la presunta nuova fiamma

Come segnalato sul blog dell’esperto Lorenzo Pugnaloni, pare che Giuseppe abbia già dimenticato Rosanna. L’ex cavaliere infatti si sarebbe fatto consolare da una mora. La segnalazione è avvalorata anche dalla presenza di alcune foto, che vedono Giuseppe al mare con una donna di spalle, che chiaramente non è Rosanna. Dall’altra parte, anche l’ex dama recentemente ha condiviso scatti in compagnia di altri uomini, probabilmente amici. Insomma, un ritorno di fiamma tra Giuseppe e Rosanna sembra quindi da escludere.