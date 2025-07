Temptation Island, ritorno di fiamma per un ex coppia? Il gossip impazza

Secondo le ultime indiscrezioni, un ex coppia di “Temptation Island” è tornata insieme. Di chi stiamo parlando?

Ritorno di fiamma per due ex di Temptation Island? I rumors si moltiplicano

“Temptation Island” è attualmente in onda con la nuova edizione ma, in queste ultime ore, non si parla altro che di due ex protagonisti del reality dei sentimenti che, a quanto pare, potrebbero essere tornati insieme.

Di chi stiamo parlando? Di Francesca Sorrentino e Manuel Maura! Dopo la loro esperienza a “Temptation Island”, ci sono stati diversi tira e molla fino alla rottura definitiva. La Sorrentino, come saprete, è diventata poi tronista di “Uomini e Donne“. La sua scelta è stata Gianluca Costantino ma tra i due la storia non è andata a buon fine. Ora ecco che si fa sempre più forte il gossip che vuole l’ennesimo ritorno di fiamma con Manuel Maura!

Temptation Island: Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati insieme?

Come abbiamo visto, si moltiplicano le voci circa un ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura. A lanciare il gossip è stato Alessandro Rosica. I due ex protagonisti di “Temptation Island“ sono stati paparazzati insieme al matrimonio di Gabriele Chieffo e Giuseppe Ferrara, in atteggiamenti intimi. Secondo Rosica oggi sarebbero “inseparabili”: “hanno dormito insieme, convivono a casa di lei. Ogni tanto litigano e passano due settimane lontano.” Al momento nessuno de due diretti interessati ha commentato il gossip, anche se nessuno dei due ha nascosto la partecipazione al matrimonio di Chieffo e Ferrara. Insomma, staremo a vedere!