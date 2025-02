Una volta concluso il suo percorso a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha voluto raccontare la sua verità su quanto accaduto con Gianluca Costantino lontano dalle telecamere, dopo la scelta che l’ha portata a lasciare gli studi del dating show di Maria De Filippi senza tante dichiarazioni d’amore e romanticismi. Diverse indiscrezioni sui social sostenevano che Francesca non avesse mai avuto un reale interesse per Gianluca, ma anzi che ci fosse stato un ritorno di fiamma col suo ex, Manuel Maura, con cui aveva partecipato a Temptation Island, dopodiché si sarebbero ripresi e lasciati nuovamente. Dopo le tante polemiche, la Sorrentino ha voluto spiegare come sono andate davvero le cose.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino racconta la sua verità

Le sue parole: “Avevo detto che avrei raccontato come sono andate a finire le cose dopo il programma, un po’ perché ne sto leggendo di ogni. Vedo persone che sentenziano e raccontano fatti della mia vita su delle dinamiche della mia vita inesistenti. E un po’ per rispetto. Soprattutto per rispetto per chi mi ha seguita per 5 mesi. Non pensavo ce ne fosse bisogno, ma c’è bisogno di specificare che quando io ho fatto la scelta non è stata una scelta in cui ero sentimentalmente presa. Non è stata una scelta di cuore, credo non ci sia bisogno che lo dicono terzi, credo sia stato un po’ scontato, perché comunque al di là delle dinamiche sono arrivata a fare una scelta in cui una persona mi piaceva più dell’altra sicuramente…” E continua: “Una volta usciti dal programma io ho detto a Gianluca di conoscerci nella tranquillità, nella normalità, rispettando i tempi. Senza magari forzarci di mostrarci troppo fidanzati anche tra di noi. Rientrare un attimo anche nella dimensione della realtà. Abbiamo passato dei giorni insieme, una volta che abbiamo passato dei giorni insieme noi non ci siamo trovati. Io non mi sono trovata e lui di conseguenza neanche. E quindi è stato opportuno interrompere questa conoscenza. Non è stato preso in giro nessuno, sfiderei chiunque a fidanzarsi dopo quattro volte che ha visto che ha visto una persona”.

La replica di Gianluca Costantino

Francesca afferma ancora: “Credo che le cose o scattino o non scattino. Non è scattata, ma detto questo siamo in rapporti serenissimi. Io gli voglio bene, lui lo sa. Non è successo niente di quello che ho letto sui social. Speravo che le cose andassero diversamente perché anche io mi auguravo di innamorarmi, di fare una scelta con i petali, che scoppiasse l’amore. Non è successo purtroppo”. Poco fa Gianluca Costantino ha avvisato i suoi follower di voler presto raccontare anche la sua versione dei fatti: “Ho appena preso visione tramite social di alcune stories che ‘indirettamente’ mi riguardano. Come promesso vi racconterò come sono andate le cose alla fine del programma”.