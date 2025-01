In arrivo una clamorosa indiscrezione da parte dell’esperto di gossip Alessandro Rosica: una delle coppie più belle e discusse della storia recente di Uomini e Donne, quella composta da Asmaa e Cristiano, sarebbe in attesa del primo figlio.

Uomini e Donne: Asmaa e Cristiano tra alti e bassi, ora la bella notizia

La loro storia non è stata sempre rose e fiori, tanto che ultimamente si erano addirittura lasciati, con Asmaa che lo annunciava sui social. Di risposta, Cristiano avrebbe aggiunto: “Non siamo più legati, come lei ha appena pubblicato. Nonostante tutto, io provo ancora un forte amore per lei, quell’amore che mi ha portato a innamorarmi in così poco tempo durante il programma”, scriveva l’ex cavaliere aggiungendo che solo dieci giorni prima stavano scegliendo assieme le fedi e programmando il matrimonio. Di seguito, le cose tra loro erano cambiate e avevano deciso di lasciarsi. Lui si era mostrato dispiaciuto, affermando di essere “stato sempre sincero e posso dire che quello che ho provato è stato l’amore più grande della mia vita”.

“A volte per ritrovarsi bisogna perdersi quasi del tutto”

Ora, tra i due, le cose sembrano essersi rasserenate. Asmaa, solo pochi giorni fa, aveva spiegato come alla base delle loro incomprensioni non c’era mai stato un tradimento: “Semplicemente abbiamo due caratteri difficili ed oggi abbiamo trovato la chiave per portarci rispetto e ognuno ha i suoi spazi. Siamo più sereni a stare insieme e abbiamo voglia di creare la nostra vita. A volte per ritrovarsi bisogna perdersi quasi del tutto!”. Ora sui due arriva lo scoop di Alessandro Rosica. “Asmaa aspetta un figlio da Cristiano”, scrive l’esperto di cronaca rosa sul suo account social, augurandogli un futuro felice: “Dopo tanti tira e molla, spero sia arrivata la calma con questo evento. Auguri ragazzi”.