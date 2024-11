Lazza diventa papà: l’annuncio è stato dato poche ore fa dal rapper milanese attraverso il suo profilo Instagram.

Lazza è diventato papà per la prima volta: è nato il piccolo Noah

Il rapper ha annunciato la nascita del suo primo figlio, Noah, con un dolce messaggio su Instagram.

“Benvenuto all’erede. Welcome Noah”, accompagnando il post con un cuoricino azzurro, un orsetto e il simbolo dell’infinito. Un momento di grande gioia per il cantante, che accoglie così il nuovo arrivato in famiglia.

Il piccolo è venuto al mondo ieri, mercoledì 13 novembre 2024, alle 12:08. Stando ad alcune segnalazioni raccolte dall’esperta di gossip Deianira Marzano rivelano che la modella avrebbe partorito all’ospedale Buzzi di Milano.

L’annuncio della gravidanza sui social

In un post condiviso sui social, lo scorso maggio, Lazza e la compagna Greta Orsingher annunciavano la gravidanza. Lei, con il telefono in mano, scatta un selfie allo specchio mentre lui le accarezza la pancia. Nella seconda parte del post, un video mostra l’ecografia di controllo, dove si distingue chiaramente la sagoma del piccolo in arrivo.

“MINIZZALA“, la didascalia che accompagna il contenuto. L’ultimo scatto è dedicato a una coppia di piccole Air Jordan, le prime scarpe del futuro bambino: un omaggio all’amore di Lazza per le scarpe, da sempre grande collezionista.