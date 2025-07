Dopo la fine della sua storia con Luca Bad, vissuta sotto i riflettori di Temptation Island, Gaia Vimercati rompe il silenzio con una confessione che ha lasciato molti senza parole.

Temptation Island, la rottura tra Gaia Vimercati e Luca Bad

Gaia Vimercati ha recentemente affrontato il tema della sua separazione da Luca Bad.

L’ex protagonista di Temptation Island, dopo aver reso noto la conclusione della relazione con il compagno, ha condiviso su Instagram il suo stato d’animo attuale e le difficoltà che sta attraversando.

La coppia, insieme da quasi quattro anni, aveva partecipato al programma l’anno scorso; nonostante la separazione durante il percorso televisivo, avevano scelto di provare a recuperare il loro legame.

Temptation Island, la preoccupante confessione di Gaia Vimercati dopo la rottura con Luca Bad

Gaia ha descritto la fine del rapporto come un evento molto doloroso, rispondendo a chi le chiedeva se fosse single, e ha ammesso di essere in un momento in cui sta cercando di ritrovare se stessa. La giovane ha definito questo periodo come un momento di forte instabilità, spiegando che sta affrontando sfide legate al lavoro, alla vita domestica, agli studi e anche a quelle dinamiche che riguardavano la coppia. Inoltre, ha rivelato di sentirsi incerta sul futuro e di aver perso anche alcune amicizie che riteneva solide.

“Mentalmente sono instabile, alcuni momenti sono fortissima altri ho dei crolli. Mi tremano le gambe, ma non voglio smettere di camminare”.

Gaia Vimercati ha confermato di essere attualmente single, smentendo le voci nate dopo le dichiarazioni del suo ex fidanzato che la accusavano di un presunto tradimento con un suo ex di 50 anni.