Durante la quinta puntata di Temptation Island del 24 luglio 2024, Gaia e Luca si sono incontrati al falò di confronto. I due hanno lasciato la Sardegna mano nella mano, ma cosa è successo un mese dopo? La relazione non ha retto: è colpa del tentatore Jakub?

Gaia e Luca dopo Temptation Island, cosa è successo?

La penultima puntata di Temptation Island ha visto il falò di confronto tra Gaia e Luca. A richiedere il face to face, strano ma vero, è stato il fidanzato. Lui, dopo che ha ammesso di aver tradito più volte la compagna perché non crede nella monogamia, ha preteso di vederla perché non tollerava la sua vicinanza con il tentatore Jakub.

Gaia e Luca: il falò di confronto a Temptation Island

Luca si è deciso di chiedere il falò di confronto quando ha visto la fidanzata che chiedeva al tentatore di lasciare insieme Temptation Island. Quando si è trovato Gaia davanti, ha dichiarato:

“Io e te siamo entrati qui dentro con l’obiettivo di sfruttare questa occasione per ripartire da zero, per lavorare su noi stessi. Il mio percorso l’ho fatto senza mai destare attenzione verso altro”.

In realtà, Luca si è avvicinato a qualche tentatrice, ma come al solito i fidanzati di Temptation Island guardano soltanto il comportamento delle compagne. Alla fine della fiera, Gaia ha accettato di uscire con il fidanzato perché lui ha ammesso: “Non voglio più tradirti“.

Gaia e Luca un mese dopo: stanno ancora insieme?

Dopo Temptation Island, Gaia e Luca sono tornati a casa insieme. Hanno provato a chiarirsi, ma nei giorni immediatamente successivi al programma non hanno fatto altro che litigare. Nella puntata di “1 mese dopo” disponibile su Witty Tv, i due sono arrivati separati. E’ stata Gaia a decidere di interrompere la relazione perché ha finalmente capito che deve pensare al suo benessere e, soprattutto, vivere la spensieratezza dei suoi 24 anni. Luca ci è rimasto malissimo, tanto che ha ammesso di aver capito di essere follemente innamorato di lei. E’ disposto ad aspettarla, ma lei non gli ha lasciato molte speranze. E il tentatore Jakub? Si sentono tutti i giorni, ma per il momento non si sono ancora rivisti.