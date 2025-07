Tragedia ieri pomeriggio, 12 luglio 2025, sul lago di Como. Una turista olandese di 33 anni è morto a seguito di un terribile scontro tra barche.

Dramma sul lago di Como, turista muore in un tremendo scontro tra barche

Si chiamava Julina De Lannoy, aveva 33 anni ed era originaria di Aruba, un’isola caraibica che fa parte del Regno dei Paesi Bassi.

Julina è morta ieri pomeriggio in un terribile incidente nautico. La giovane donna si trovava con cinque amiche su una barca presa a noleggio quando, intorno alle ore 16.00, la sua imbarcazione si è scontrata con un’altra. Julina è stata sbalzata in acqua finendo contro l’elica della barca. La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza stanno indagando per capire l’esatta dinamica dell’incidente nautico mortale.

Lago di Como, turista muore in un incidente nautico: a nulla sono serviti i soccorsi

Subito dopo lo scontro tra le due imbarcazioni, sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 con un mezzo nautico della Croce Rossa, due ambulanze di soccorso avanzato e un elicottero. Julina De Lannoy è stata trasportata d’urgenza in ospedale ma le ferite da lei riportate erano troppo gravi ed è morta poco dopo. Nell’incidente nautico ferito anche un 44enne.