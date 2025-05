Tragedia in mare: la giovane Anna Chiti perde la vita in un incidente nautico

Un tragico incidente

La comunità di Venezia è in lutto per la scomparsa di Anna Chiti, una studentessa di 17 anni appassionata di mare e vela, morta in un tragico incidente nautico. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando Anna, mentre si trovava a bordo di un catamarano, è caduta in acqua, rimanendo impigliata con una cima nell’elica del natante.

Questo evento ha scosso non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità scolastica dell’Istituto Nautico di Venezia, dove la giovane stava per completare il suo percorso di studi.

Il percorso di studi di Anna

Anna frequentava l’indirizzo ‘trasporti e logistica e conduzione del mezzo marino’, un corso che l’avrebbe preparata a diventare allievo ufficiale di coperta. Il preside dell’istituto, Michelangelo Lamonica, ha descritto Anna come una ragazza piena di vita e appassionata, con ottimi risultati scolastici. Oltre ai suoi impegni accademici, Anna si dedicava anche ad attività di tutoraggio per aiutare i compagni più giovani, dimostrando un forte senso di comunità e altruismo.

La reazione della comunità

La notizia della sua morte ha colpito profondamente non solo i suoi compagni di classe, ma anche gli insegnanti e i membri della comunità nautica. Molti hanno condiviso ricordi di Anna, sottolineando la sua passione per il mare e la vela, che rappresentavano per lei non solo un hobby, ma un possibile futuro professionale. La sede storica dell’istituto, situata nel sestiere di Castello, è diventata un luogo di raccolta per chi desidera rendere omaggio alla giovane vita spezzata. La tragedia di Anna Chiti è un monito sulla sicurezza in mare e sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le attività nautiche.