Bambina di tre anni lasciata per ore su uno scuolabus nel comune di Pizzoli

Una bambina di tre anni è rimasta a bordo di uno scuolabus parcheggiato per quattro ore a Pizzoli; la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo dopo la denuncia della famiglia e il sindaco Giovannino Anastasio e il papà della minore hanno espresso la loro preoccupazione

Una piccola di tre anni è stata dimenticata all’interno di uno scuolabus per circa quattro ore nel comune di Pizzoliin provincia dell’Aquila. Il veicolo, secondo quanto è emerso, era fermo all’interno della rimessa degli autobus e, fortunatamente, era parcheggiato all’ombra, condizione che ha limitato i rischi legati alle alte temperature.

Sulla vicenda è stata presentata una denuncia dalla famiglia della bambina e la situazione ha portato all’apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenniche ora segue gli accertamenti.

Ritrovamento e prime fasi dell’indagine

La piccola è stata rinvenuta dopo che i genitori hanno lanciato l’allarme, preoccupati per la sua assenza.

Il sindaco Giovannino Anastasio ha ricostruito come sia avvenuto il ritrovamento, riferendo: “È rimasta lì finché non è scattato l’allarme dei genitori“. Dalla ricostruzione risulta che la bimba era seduta nello stesso posto “probabilmente nello stesso posto dove era quando tutti gli altri sono scesi”. Questi elementi hanno indirizzato le prime verifiche verso le modalità di supervisione a bordo del mezzo e verso le procedure adottate dal personale coinvolto nel servizio di trasporto scolastico.

Elementi verificati sul luogo e sulle condizioni

È stato confermato che il bus era fermo all’interno della rimessa e che, per fortuna, non era esposto al sole diretto. La circostanza ha contribuito a limitare i rischi di surriscaldamento o di colpo di calore, fatti che avrebbero potuto rendere la situazione ancora più grave. Nell’ambito delle verifiche la procura per i minorenni valuterà i turni del personale, le procedure di controllo al termine del servizio e eventuali responsabilità penali o amministrative legate all’accaduto. La famiglia ha formalizzato la denuncia per ottenere chiarimenti e responsabilità.

Dichiarazioni pubbliche e reazioni locali

La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità di Pizzoli e tra le famiglie che utilizzano il servizio di trasporto scolastico. Il papà della bambina, ancora scosso, ha commentato la situazione sottolineando l’urgenza di controlli accurati: “Quando si lascia un mezzo del genere che trasporta bambini credo sia necessario dare uno sguardo all’interno prima di abbandonare il veicolo“. Ha inoltre rimarcato l’incredulità per un episodio del genere: “Nel 2026 ancora stiamo raccontando cose come queste. Per fortuna il mezzo era parcheggiato all’ombra, altrimenti non so cosa poteva succedere“.

Ruolo delle istituzioni locali

Il sindaco Giovannino Anastasio, oltre a spiegare le circostanze del ritrovamento, ha espresso vicinanza alla famiglia e ha sollecitato controlli più stringenti sulle procedure del servizio. L’apertura del fascicolo da parte della procura per i minorenni rappresenta l’avvio formale di un percorso investigativo che punta a chiarire responsabilità e dinamiche: verranno esaminate testimonianze, registrazioni e l’organizzazione delle operazioni di salita e discesa dei bambini. Le autorità locali monitoreranno l’andamento delle indagini e gli esiti procedurali.

Impatto sulla fiducia nel servizio di trasporto scolastico

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sui controlli nei servizi che si occupano di minori. Per molte famiglie il ritrovamento della bambina ha rappresentato un campanello d’allarme rispetto alla necessità di procedure standardizzate e di responsabilità chiare per il personale che gestisce l’accompagnamento degli alunni. Le autorità comunali e giudiziarie sono ora chiamate a valutare interventi e verifiche che possano ripristinare la fiducia dei genitori e garantire che eventi simili non si ripetano.

La vicenda di Pizzoli resta sotto osservazione mentre la procura per i minorenni prosegue gli accertamenti. Allo stesso tempo la comunità attende risposte concrete sulle cause dell’accaduto e sulle misure che saranno adottate per rafforzare i controlli sul trasporto scolastico, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei bambini e tranquillizzare le famiglie coinvolte.