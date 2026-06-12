Governo Starmer in crisi, Dan Jarvis è il nuovo ministro della Difesa

Londra, 12 giu. (askanews) – Dan Jarvis è il nuovo ministro della Difesa britannico, dopo le dimissioni del suo predecessore, John Healey, a causa di divergenze sul bilancio relative agli investimenti destinati alle forze armate, nuovo capitolo della crisi del governo Starmer. Nelle immagini Jarvis, ex ufficiale dell’esercito, arriva a civico 10 di Downing Street per incontrare il primo ministro laburista, che in un’intervista alla Bbc, ha ribadito di voler portare avanti il mandato ricevuto nel 2024 e di non avere intenzione di “abbandonare l’impegno assunto” con gli elettori britannici.”Lei non è stato in grado, e il Tesoro non ha voluto, stanziare le risorse di cui la nazione ha bisogno per difendere il Paese in questo momento di crescenti minacce”, aveva scritto Healey in una lettera di dimissioni indirizzata a Starmer e pubblicata sul suo account X.Poche ore dopo le dimissioni di Healey, inoltre, giovedì si è dimesso anche il sottosegretario delle Forze Armate, Al Carns, spiegando che il piano di spesa per la difesa di Starmer “non è sufficiente” e che non era “soddisfatto del livello di trasformazione previsto”.Starmer nell’intervista alla Bbc ha difeso il piano di investimenti nella difesa (Dip), respingendo le critiche secondo cui sarebbe sottofinanziato e che, nonostante i ritardi, verrà pubblicato prima del vertice Nato in programma in Turchia il 7-8 luglio.