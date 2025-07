Temptation Island, Sonia ha messo in "stand-by" Alessio

Temptation Island, Sonia ha messo in "stand-by" Alessio

Temptation Island è arrivato alla seconda puntata e già sono iniziati i primi confronti tra le coppie, una di quelle maggiormente interessata dai chiarimenti è quella di Sonia Mattalia e Alessio Loparco che è già stata sconvolta dai primi incontri di lui con le single tentatrici, cerchiamo di c...

Temptation Island è arrivato alla seconda puntata e già sono iniziati i primi confronti tra le coppie, una di quelle maggiormente interessata dai chiarimenti è quella di Sonia Mattalia e Alessio Loparco che è già stata sconvolta dai primi incontri di lui con le single tentatrici, cerchiamo di capire come si è evoluta la situazione.

Sonia e Alessio, lei rimasta profondamente delusa

Sonia Mattalia è rimasta delusa e affranta dalle immagini che vedevano Alessio tentato dalle single che hanno approciato l’uomo, una situazione tipica del programma ma che quando coinvolge in prima persona una coppia fa sempre riflettere.

Lei a fronte di queste immagini aveva chiesto a lui un falò di confronto ma inizialmente Alessio aveva detto no, una scelta che era sembrata irremovibile, quasi a far intendere che quanto fatto fosse stato fatto per giusta causa.

Con il passare delle ore però la situazione è cambiata e per il ragazzo un confronto è risultato quasi allettante.

Alessio cercava il confronto

Come riportato da IlMessaggero.it Alessio si è lasciato andare alla confusione ed ha rifiutato il primo confronto voluto da Sonia, salvo poi volerlo cercare per chiarirsi.

A questo punto però il no è arrivato da parte di Sonia, una situazione che ha visto d’accordo con la donna anche Filippo Bisciglia, presentatore che è nel resort con i protagonisti.

Quindi il confronto nella seconda puntata non è arrivato ma potrebbero esserci sviluppi nella terza puntata in onda la prossima settimana.