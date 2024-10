L'ultima puntata andata in onda di Temptation Island ha scatenato molte reazioni: attaccato anche Filippo Bisciglia

Martedì 8 ottobre è andata in onda la penultima puntata di Temptation Island, il reality show più amato dai telespettatori di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. In questa occasione, però, non sono mancate le critiche e gli attacchi rivolti al conduttore.

Filippo Bisciglia attaccato dopo la puntata di Temptation Island

Il presentatore è stato sommerso dalle critiche degli utenti dopo l’ultima puntata andata in onda. I telespettatori non avrebbero per nulla apprezzato alcune delle sue dichiarazioni durante il falò di confronto tra Alfred e Anna.

Il conduttore ha cercato di consolare entrambi i ragazzi, ma le parole rivolte al giovane non sono state apprezzate da molti spettatori:

“Quando due persone non si amano più, non è colpa di nessuno e quando andrai a scusarti con i genitori di Anna, vedrai che capiranno”, ha detto il conduttore alla coppia.

Gli attacchi sui social

C’è, però, chi non ha apprezzato questo discorso dopo i ripetuti tradimenti di Alfred nei confronti di Anna e il bacio del ragazzo con la tentatrice Sofia. Le critiche sono esplose sui social, in particolare su X, dove sono apparsi numerosi commenti:

“Filippo ma che messaggi sbagliati stai facendo passare? Chi ti vuole bene non ti tratta così punto!”.

E ancora:

“Filippo ha preso un cocco in testa? Lo giustifica perché non la ama più…come se questo giustificasse il tradimento e compagnia bella, siamo alla follia”.

Oppure:

“Ma Filippo cos’ha bevuto?”.

Al momento non è arrivata alcuna replica da parte del presentatore del reality show.