Filippo Bisciglia, conduttore fin dalla prima edizione di Temptation Island, si è sbottonato sul programma che l’ha reso famoso come presentatore. Qual è il falò di confronto che non dimenticherà?

Filippo Bisciglia su Temptation Island: qual è il falò che non dimenticherà?

In una recente intervista, Filippo Bisciglia ha parlato del programma del suo cuore, quello che conduce da anni con grande orgoglio: Temptation Island. Tutte le edizioni gli hanno concesso di conoscere tante coppie e con alcune è riuscito a stabilire un’alchimia che è andata oltre le telecamere. C’è un falò, per sua stessa ammissione, che non dimenticherà mai.

Filippo Bisciglia: la coppia più amata di Temptation Island

Il falò che Filippo Bisciglia non dimenticherà mai è quello di Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo. La coppia ha partecipato ad una delle prime edizioni di Temptation Island. Al primo falò si lasciarono e lui andò via con una tentatrice. La sera stessa, però, si pentì della sua decisione e chiese un secondo falò. Era la prima volta che un partecipante chiedeva un altro confronto. “Già, era la prima volta che veniva chiesto un falò di confronto immediatamente dopo essersi lasciati, fu sorprendente anche per noi, gli dicevamo: ‘Adesso non sappiamo se Alessandra vorrà rivederti’. Invece, lei fu così intelligente… Si incontrarono al falò e lui piangeva. Vedere un uomo piangere… Beh, iniziai a piangere pure io con lui“, ha raccontato Filippo.

I ringraziamenti di Emanuele D’Avanzo

Oggi Alessandra ed Emanuele sono più innamorati che mai e hanno quattro figli. Proprio nelle scorse ore, D’Avanzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video del falò di confronto con la sua compagna, citando anche Bisciglia. Quest’ultimo ha ricondiviso il filmato e ha aggiunto: “Non lo dimenticherò mai questo falò, mai!“.