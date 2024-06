Filippo Bisciglia si sbottona su Temptation Island: ecco cosa non può assolutamente fare in diretta.

Filippo Bisciglia, ancora una volta al timone di Temptation Island, si è sbottonato un po’ sul programma delle tentazioni. Il conduttore ha svelato qual è stato il momento più emozionante in assoluto, rivelando anche che spesso è costretto a mordersi la lingua.

Intervistato dal settimanale Chi, Filippo Bisciglia ha parlato di Temptation Island. La nuova edizione del programma delle tentazioni debutta su Canale 5 giovedì 27 giugno 2024 e le aspettative dei fan sono, come sempre, molto alte. Il conduttore, che è al timone del format fin dalla primissima stagione, ha ammesso che se deve pensare ad una coppia, la prima che gli viene in mente è quella formata dal fidanzato Mirko Brunetti e dalla tentatrice Greta Rossetti, che si sono fatti un tatuaggio di coppia appena abbandonato l’Is Morus Relais.

Quando è al timone di Temptation Island, Filippo Bisciglia riesce sempre ad essere imparziale, ma non è semplice. Il conduttore ha raccontato che in più occasioni è costretto a mordersi la lingua per non dire quello che pensa. Ha rivelato:

“Quali sono le sfide principali nel gestire le mie emozioni nel programma? Io sono super partes, devo esserlo per forza, sono quello che modera, però in alcuni casi vorrei tanto poter dire la mia, ma sarebbe un altro programma, devo lasciar parlare loro, dare spazio a loro, certo, l’ammetto, mi sono morso in parecchie circostanze la lingua”.

Bisciglia ha anche svelato qual è la coppia che più l’ha emozionato in tutta la storia di Temptation Island. Bisogna tornare indietro al 2015, quando Emanuele e Alessandra hanno preso parte al programma. Oggi, i due sono sposati e hanno quattro figli. Filippo ha raccontato: