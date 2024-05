Temptation Island sta scaldando i motori. Il programma delle tentazioni, stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, cambia giorno di messa in onda. Vediamo quale prima serata ha deciso di destinargli Mediaset e la data d’inizio.

Temptation Island cambia giorno: l’indiscrezione

C’è grande attesa per la nuova edizione di Temptation Island. Il programma delle tentazioni, prodotto dalla Fascino PGT e da Banijay Italia, sta scaldando i motori e tra qualche settimana tornerà su Canale 5. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il format cambia giorno e non va più in onda di lunedì.

Quando va in onda Temptation Island?

Stando a quanto si apprende dai listini di Publitalia relativi al palinsesto estivo di Mediaset, Temptation Island cambia giorno. Dalla prima serata del lunedì si sposata a quella del giovedì. Una modifica che, ad essere onesti, sorprende un po’, visto che da anni il programma delle tentazioni aveva quella collocazione.

Temptation Island: la data d’inizio

Sempre dai listini di Publitalia del palinsesto estivo di Mediaset, si apprende che la data d’inizio di Temptation Island è giovedì 13 giugno, subito dopo la conclusione della serie tv Viola come il mare. Le registrazioni non sono ancora iniziate, così come non è stato reso noto il cast. Se queste indiscrezioni dovessero corrispondere a verità, il programma delle tentazioni inizierebbe con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni passati.