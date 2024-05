Per Elisabetta Gregoraci, il matrimonio con Flavio Briatore non è stato tutte rose e fiori. Non parliamo del lato sentimentale, ma di quello lavorativo. A quanto pare, il pregiudizio delle nozze contratte per soldi ha pesato sulla sua carriera.

Gregoraci, con Briatore per soldi: un pregiudizio che le è costato caro

Chiacchierando con i fan sui social, Elisabetta Gregoraci ha confessato qual è stato il pregiudizio che più ha rovinato la sua carriera. Ovviamente, è collegato al matrimonio con Flavio Briatore. Le nozze, avvenute quando lei era molto giovane e lui già un uomo fatto e finito, sono state chiacchieratissime.

La confessione di Elisabetta Gregoraci

“Quanto ti ha pesato nella vita il pregiudizio che stavi con Briatore solo per soldi e non per amore?“, ha chiesto un fan. Elisabetta Gregoraci, senza giri di parole, ha risposto:

“Tanto. Tantissimo. Ancora oggi spesso mi viene detta questa cosa nonostante il tempo e la famiglia costruita e un lavoro totalmente indipendente dalla relazione”.

Gregoraci e Briatore: uniti ancora oggi

Elisabetta non ha nascosto che, ancora oggi, in molti la accusano di essere stata con Briatore per soldi. Eppure, ha un lavoro del tutto indipendente e non ha mai lanciato accuse all’ex marito. Non solo, è sempre stata accanto a Flavio nei momenti difficili e si è trasferita a Montecarlo per consentire al figlio Nathan di avere un rapporto quotidiano con il padre.