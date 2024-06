Chiara Ferragni in total white per la vacanza a Forte dei Marmi

Chiara Ferragni in total white per la vacanza a Forte dei Marmi

In alcune zone d'Italia ancora piove ma Chiara Ferragni, per la vacanza nella soleggiata Forte dei Marmi, ha anticipato l'estate con il suo primo outfit estivo.

Chiara Ferragni anticipa l’estate con il suo primo outfit estivo, in total white, scelto per la vacanza a Forte dei Marmi.

Chiara Ferragni a Forte dei Marmi

Inizia l’estate per Chiara Ferragni. L’imprenditrice è partita ieri, 31 maggio, per Forte dei Marmi.

Ogni anno questa è la sua meta per i primi weekend estivi. Il periodo attuale è particolarmente delicato per l’influencer, salita alla ribalta dopo le frecciatine che Fedez le ha lanciato nel nuovo brano Sexy Shop.

In molti si aspettavano una sua reazione, invece ecco in tutta risposta che Chiara è partita per il mare iniziando la sua prima estate da single dopo tanti anni. Il suo look è già molto discusso e imitato.

Il look di Chiara Ferragni

Come tutti i suoi look, anche questo è stato apprezzato dal web. Come ogni anno, Chiara soggiorna nello stesso hotel di Forte dei Marmi e come sempre ha sfoggiato un outfit molto particolare e glamour.

Chiara ha optato per un total white con un top cropped e degli shorts elasticizzati. Un look molto comodo e perfetto per il mare.

Sopra, ha abbinato una camicia oversize di Ralph Lauren in cotone e un paio di biker boots, calzature che la Ferragni ama molto e utilizza spesso sia in estate abbinate a look sporty come questo, che in primavera con mini abiti.

Nessuna parola sulla situazione con l’ex marito, solo post per dimostrare che la sua vita va avanti e lei non ha perso le sue abitudini, anche da single.