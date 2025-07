Temptation Island è uno dei programmi di maggiore successo dell’estate televisiva italiana ed infatti la risposta di pubblico è stata positiva nella prima puntata, per questo motivo ora è sulla bocca di tutti e l’autrice Raffaella Mennoia ha quindi deciso di spiegare come realizza il programma e come vengono prese le scelte più delicate.

Raffaella Mennoia e la sua volontà di partecipare a Temptation Island

Raffaella Mennoia è l’autrice di Temptation Island ed in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha spiegato che sarebbe intenzionata a partecipare al programma in qualità di concorrente ma molto dipende dalla volontà del suo fidanzato di partecipare.

Lei è infatti fidanzata con il campione di arti marziali Alessio Sakara, da parte sua (della Mennoia) la volontà c’è il problema è che lui potrebbe dire di no al coinvolgimento nel programma.

Perché vengono tagliate le scene esplicite

L’autrice di Temptation Island ha spiegato perché vengono censurate le scene esplicite all’interno del programma, riportiamo il virgolettato proveniente da Biccy.it

“Come mai tagliamo le situazioni più esplicite? Il tradimento in fondo è una fragilità emozionale, non è necessario mettere per forza in scena la rottura di un legame, non c’è bisogno di calcare la mano, di indugiare su determinati gesti, non serve il dettaglio”.

Parole che indicano chiaramente cosa si ricerca dal programma, ovvero il rapporto di coppia e il lavorare sfruttando l’immaginazione di chi guarda, a differenza di quanto accade in altre produzioni straniere.