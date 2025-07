Dopo mesi di rumors, è arrivata la conferma ufficiale: Villa Matilda è stata venduta. Addio quindi a quello che è stato il nido d’amore dei Ferragnez. Ma, chi l’ha comprata? A quanto? Scopriamolo insieme.

Addio a Villa Matilda, la casa dei Ferragnez è stata venduta

Era il nido d’amore di Chiara Ferragni e Fedez, Villa Matilda, conosciuta come una delle dimore più prestigiose sul lago di Como, è stata ufficialmente venduta.

In realtà sono mesi che si susseguono rumors anzi, l’ultima voce diceva che la villa era stata venduta a Rihanna. Ora però è la stessa agenzia immobiliare, la Reale Domus Knight Frank e la società proprietaria Fly immobiliare controllata dalla holding di famiglia Zedef srl, a confermare “il perfezionamento per la trattativa della vendita di Villa Matilda.” La villa, che si trova a Pognara Lario, era stata acquistata dai Ferragnez nel 2023. Ma, chi l’ha acquistata ora? A quanto?

Addio a Villa Matilda, la casa dei Ferragnez è stata venduta: ecco chi l’ha comprata

Come abbiamo appena visto, Villa Matilda è stata ufficialmente venduta. La dimora sarebbe stata ceduta dal cantante Fedez per 13 milioni di euro a, come riporta l’ANSA, un imprenditore del Nord Europa, di cui al momento non si conosce l’identità. Insomma, un altro punto alla fine della storia d’amore tra il rapper e Chiara Ferragni.