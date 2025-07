Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, in cui era ospite Matteo Renzi, Fedez si è lasciato andare a una dichiarazione che ha infiammato il web. Ecco cosa ha detto il rapper.

La nuova vita di Fedez dopo Chiara Ferragni: la rivelazione infiamma i social

Nell’ultima puntata di Pulp Podcast, c’era ospite Matteo Renzi.

Fedez, a un certo punto, ha parlato di come ha imparato la lingua inglese, lasciandosi andare a una dichiarazione che fa discutere. Ecco le sue parole: “io sono bravo. Posso darvi un consiglio su come ho imparato l’inglese? Non dicevo una parola. Quando mi sono lasciato, ho imparato l’inglese scopa***.Quando l’uomo deve corteggiare, mette fuori quel boost in più.” Le parole di Fedez sembra facciano riferimento al post Chiara Ferragni. Renzi, che è rimasto alquanto sorpreso, ha detto “abbiamo presentato Rai Education.”

Fedez, le critiche sul web

Il video con le dichiarazioni di Fedez su come ha imparato l’inglese dopo che lui e Chiara di sono lasciati, hanno fatto subito il giro del web. In molti hanno criticato le parole del rapper, c’è chi ad esempio ha scritto “è di una bassezza e pochezza infinita” o “Qi altissimo”. C’è anche chi si rivolge a Chiara Ferragni: “ti sei salvata”.