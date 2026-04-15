Il mondo del cinema francese è in apprensione dopo il grave incidente che ha coinvolto l’attrice Nadia Farès, in coma farmacologico in seguito a un malore avvenuto mentre nuotava in una piscina di Parigi. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto, mentre emergono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e sul suo percorso artistico.

Carriera e percorso artistico di Nadia Farès

Nata nel 1968 a Marrakech e cresciuta a Nizza, Nadia Farès si è successivamente trasferita a Parigi per intraprendere la carriera artistica. Ha debuttato nel cinema negli anni ’90 collaborando con registi come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin, costruendo gradualmente la propria presenza nel panorama francese.

La notorietà internazionale arriva nel 2000-2001 con il film “I fiumi cremisi” di Mathieu Kassovitz, accanto a Jean Reno e Vincent Cassel, che le apre le porte del cinema globale.

Da quel momento alterna produzioni francesi e progetti internazionali, tra film d’azione e commedie, consolidando una carriera versatile. Dopo una pausa professionale iniziata nel 2009, torna sullo schermo nel 2016 con la serie Netflix “Marsiglia”, interpretando un ruolo politico di rilievo insieme a Gérard Depardieu e Benoît Magimel.

Negli anni successivi continua a lavorare tra serie TV, film per la televisione e produzioni streaming, confermando una presenza costante nell’audiovisivo francese.

In coma Nadia Farès: l’attrice francese trovata priva di sensi in piscina a Parigi

Come riportato da Le Parisien, il 12 aprile intorno a mezzogiorno, durante una sessione di nuoto in una piscina di rue Blanche, nel IX arrondissement di Parigi, l’attrice sarebbe stata trovata in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dall’ufficio del procuratore all’AFP, “è stata portata in superficie, priva di sensi”, dopo essere stata notata da alcune persone presenti in vasca.

Altri resoconti indicano che l’attrice, 57 anni, stava svolgendo esercizi in acqua quando avrebbe perso i sensi, rimanendo immersa per alcuni minuti prima dell’intervento dei presenti. Dopo il recupero e le prime manovre di rianimazione, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove i medici l’hanno stabilizzata. Attualmente risulterebbe in coma farmacologico.

La procura di Parigi ha aperto un’indagine affidata alla polizia del IX arrondissement e, come precisato dalle autorità, “al momento non è stato rilevato alcun reato”. Sono inoltre in corso verifiche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza del complesso sportivo.