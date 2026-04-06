Tori Spelling, celebre per Beverly Hills 90210, è stata coinvolta in un incidente in California mentre era al volante di un SUV con minori a bordo.

Un grave incidente stradale ha coinvolto Tori Spelling, nota per il ruolo di Donna Martin nella serie Beverly Hills 90210, mentre si trovava alla guida di un SUV con a bordo anche i figli. La vicenda, riportata anche da testate come TMZ e People, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha portato al trasporto in ospedale di tutti gli occupanti per accertamenti. Gli aggiornamenti sulle loro condizioni.

Incidente stradale per Tori Spelling, l’attrice di Beverly Hills 90210: in ospedale con i figli

Tori Spelling, diventata celebre per il ruolo di Donna Martin nella serie televisiva Beverly Hills 90210, è rimasta coinvolta in un incidente automobilistico avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Temecula, in California. L’episodio si è verificato mentre l’attrice era alla guida di un SUV con a bordo sette minori, tra cui quattro dei suoi figli e tre loro amici. Secondo quanto riportato da fonti di polizia e ripreso da testate come TMZ e People, un altro veicolo avrebbe attraversato un incrocio ignorando il semaforo rosso e procedendo a velocità sostenuta, causando lo scontro.

Le immagini circolate online, seppur non ufficialmente confermate, mostrano un’auto con la parte anteriore gravemente compromessa e il SUV con elementi del paraurti e delle luci danneggiati. I soccorritori hanno inizialmente valutato tutti gli occupanti sul posto, prima di disporre il trasporto in ospedale tramite tre ambulanze. In totale, sono state ricoverate otto persone, tutte sottoposte ad accertamenti medici.

Incidente stradale per Tori Spelling: soccorsi, condizioni e indagini in corso

Dopo l’impatto, i feriti avrebbero riportato principalmente lesioni considerate non gravi, tra cui tagli, contusioni e possibili commozioni cerebrali. Nonostante la dinamica dell’incidente, le condizioni complessive non risulterebbero critiche e, al momento, nessuno degli occupanti sarebbe in pericolo di vita. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine dell’Riverside County Sheriff’s Office ha permesso di gestire rapidamente la situazione e avviare le verifiche necessarie.

Le autorità hanno infatti aperto un’indagine per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità, senza che siano stati effettuati arresti. Un video registrato da testimoni mostrerebbe l’attrice mentre dialoga con gli agenti subito dopo lo scontro, fornendo una prima versione dei fatti. I rappresentanti della Spelling non hanno rilasciato commenti ufficiali.