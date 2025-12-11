È morta un’attrice a Manhattan dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava una delle strade più trafficate della città. L’incidente, avvenuto in piena serata, ha provocato traumi gravi e mortali, lasciando sgomenta la comunità locale e il mondo dello spettacolo.

Travolta e uccisa sulle strisce pedonali, il cinema è sotto choc: la carriera dell’attrice

Nota soprattutto per la sua apparizione come agente di polizia nella quinta stagione de La fantastica signora Maisel, ha costruito negli anni una carriera solida e versatile tra cinema e televisione. Dal cortometraggio Ladies Room (2004) ai ruoli in Shame, Blindspot, New Amsterdam e Girls5eva, la sua presenza scenica, anche nei ruoli secondari, lasciava un’impressione duratura. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo newyorkese e tra i fan, ma la sua eredità artistica rimane viva.

Travolta e uccisa sulle strisce pedonali, il cinema è sotto choc: è morta l’amata attrice

Come riportato da People, l’8 dicembre, poco prima delle 21, un incidente stradale ha sconvolto Midtown Manhattan, portando via la vita di un’attrice amata dal pubblico. All’incrocio tra West 53rd Street e Broadway, Wenne Alton Davis, 60 anni, è stata investita da una Cadillac XT6 nera del 2023, guidata da un uomo di 61 anni che stava svoltando a sinistra.

La collisione è stata immediata e violenta, provocando traumi gravi alla testa e al corpo. I soccorsi l’hanno trasportata d’urgenza al Mount Sinai West, dove i medici hanno dovuto constatarne la morte. L’autista è rimasto sul posto illeso, e al momento non sono stati effettuati arresti; le indagini della Collision Investigation Squad sono ancora in corso per chiarire dinamica, eventuali responsabilità e fattori che possano aver contribuito alla tragedia.