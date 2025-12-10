Era il 17 novembre scorso quando Alice ed Ellen, conosciute in tutto il mondo come le gemelle Kessler, sono morte insieme nella loro casa di Grunwald, attraverso il suicidio assistito. Ora spunta un retroscena sulle loro ultime volontà.

Morte gemelle Kessler, il nuovo retroscena sulle loro ultime volontà: ecco cosa avevano deciso

Le gemelle Kessler, morte insieme attraverso il suicidio assistito lo scorso 17 novembre, sono state sepolte in una cerimonia privata, senza pubblico e senza invitati. E’ quello che riporta la Bild. Alice ed Ellen hanno mantenuto la promessa che si erano fatte tempo prima, ovvero il restare unite anche nella morte. Queste le parole di Ellen nel 2024: “nel trapasso, vorremmo essere unite, ed è quello che abbiamo disposto nel testamento.”

Morte gemelle Kessler: sepolte accanto alla madre Elsa

Le gemelle Kessler sono state sepolte in una cerimonia privata, come riportato da la Bild. Le urne di Alice ed Ellen sono state deposte nel cimitero di Grunwald, accanto all’amata madre Elsa: “vogliamo essere di nuovo riunite con la nostra amata mamma”, avevano confidato le gemelle. Alice ed Ellen rimarranno sempre vive nel ricordo di chi le ha vissute in tutti questi anni,, rubando i cuori degli telespettatori in tutto il mondo.