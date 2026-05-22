La scomparsa di Luigi Montefiori, conosciuto dal grande pubblico come George Eastman, lascia un vuoto importante nel cinema italiano e nella sua famiglia. Attore, sceneggiatore e padre amatissimo, è morto a 83 anni dopo una lunga malattia, lasciando il ricordo di una carriera che ha segnato il cinema di genere italiano tra spaghetti western, horror e televisione.

L’annuncio della figlia Arianna, moglie del cantante Briga, sui social.

La carriera di un’icona del cinema: addio a George Eastman

Nato a Genova il 16 agosto 1942, George Eastman è stato uno dei volti simbolo del cinema di genere italiano. Alto quasi due metri e con un passato nel rugby, aveva un’immagine imponente che lo rese perfetto per i ruoli duri e carismatici degli spaghetti western.

Dopo il trasferimento a Roma, lasciò presto il Centro sperimentale di cinematografia per lavorare direttamente sui set di Cinecittà, entrando in un periodo d’oro per il western all’italiana. Nel corso della sua carriera partecipò a numerosi film diventati cult, tra cui Preparati la bara!, La collina degli stivali e Cani arrabbiati.

Montefiori si distinse anche nel cinema horror e fantascientifico, collaborando con registi importanti come Joe D’Amato, Mario Bava e Federico Fellini.

Tra i suoi lavori più ricordati figurano Antropophagus e Rosso sangue, opere che lo hanno trasformato in una figura di culto per gli appassionati del genere. Oltre alla recitazione, lavorò anche come sceneggiatore e regista, dirigendo il film Dna – Formula letale, premiato al Festival di Avoriaz. Negli ultimi decenni si dedicò soprattutto alla televisione, collaborando a produzioni di successo come La squadra, Il maresciallo Rocca e L’onore e il rispetto, lasciando un segno profondo nel panorama audiovisivo italiano.

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Arianna Montefiori piange il padre George Eastman, il grande attore morto a 83 anni

A condividere la notizia della morte è stata la figlia Arianna Montefiori, che sui social ha pubblicato un commovente messaggio accompagnato da fotografie private di famiglia. L’attrice ha raccontato il dolore vissuto negli ultimi anni e il forte legame con il padre, definendolo il suo “punto fermo” e ricordando quanto la sua presenza sia stata fondamentale nei momenti più difficili. Nel post ha scritto: “Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno” e ancora “Continua a proteggermi da lassù”, parole che hanno emozionato fan e colleghi.

Nel suo lungo ricordo, Arianna ha sottolineato come il padre sia riuscito a condividere con lei le tappe più importanti della vita, dal matrimonio alla maternità, fino all’incontro con la nipotina Allegra. “Hai aspettato che diventassi una donna, che mi sposassi, ti sei assicurato di vedermi felice e hai aspettato che diventassi madre”, ha scritto l’attrice, promettendo inoltre di raccontare ogni giorno alla figlia chi fosse suo nonno.

Anche il cantante Briga, marito di Arianna, ha dedicato un pensiero all’attore attraverso le Instagram Stories: “Proteggi Ari da lassù perché lei avrà sempre bisogno di te. Ed io non posso sostituirti”. Un messaggio breve ma intenso, con cui ha voluto salutare pubblicamente il suocero.