Supportare caregiver formali e informali per ridurre il gap di cura

Negli ultimi anni la discussione pubblica sul gap di cura ha acquisito maggiore centralità nelle agende politiche. Il Parlamento europeo ha formulato una serie di proposte per sostenere sia i caregiver formali sia quelli informali, andando oltre le risposte tradizionali e promuovendo misure integrative. Per caregiver formali si intendono i professionisti che prestano assistenza a titolo professionale, mentre per caregiver informali si intendono le famiglie e le persone vicine che offrono assistenza non retribuita; entrambe le categorie sono al centro delle raccomandazioni presentate, pubblicate il 21/05/2026.

Perché esiste il divario di cura

Il divario di cura è il risultato di dinamiche complesse che intrecciano lavoro remunerato, norme sociali e politiche pubbliche. Molto spesso la responsabilità di assistenza ricade in misura sproporzionata sulle donne, creando un effetto cumulativo su carriera, reddito e benessere. Il Parlamento europeo sottolinea come sia necessario riconoscere il valore economico e sociale dell’assistenza informale e introdurre interventi che riducano le barriere all’occupazione per chi si prende cura di familiari.

In questo contesto, la proposta insiste sulla necessità di dati migliori, politiche di conciliazione e strumenti di sostegno mirati.

Il ruolo dei contesti lavorativi

Le aziende e le istituzioni possono contribuire in modo determinante a ridurre il gap di cura adottando orari flessibili, congedi più adeguati e servizi di supporto. Il documento del Parlamento evidenzia che misure come il lavoro agile, servizi di assistenza di prossimità e incentivi per la condivisione dei congedi tra i genitori sono leve concrete.

Inoltre, la formazione dei dirigenti e la sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere sono azioni raccomandate per creare ambienti di lavoro che non penalizzino chi svolge attività di cura.

Le raccomandazioni principali del Parlamento

Le proposte presentate dalle commissioni coinvolte puntano su interventi integrati: riconoscimento formale del ruolo dei caregiver, misure fiscali dedicate e maggiore accesso ai servizi di assistenza. Le due commissioni che hanno elaborato il testo sono la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali e la Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere, che hanno collaborato per definire linee guida comuni. Tra le raccomandazioni spiccano la promozione di reti di supporto locali, l’introduzione di standard minimum di qualità per i servizi di cura e strumenti di monitoraggio per valutare l’impatto delle politiche.

Strumenti pratici suggeriti

Tra gli strumenti suggeriti dal Parlamento ci sono schemi di sostegno economico per i caregiver, programmi di formazione per le competenze di assistenza e percorsi per facilitare il rientro nel mercato del lavoro. Il testo raccomanda inoltre l’adozione di indicatori comuni a livello europeo per misurare la partecipazione ai carichi di cura e la distribuzione di tempo tra lavoro retribuito e non retribuito. Queste misure mirano a trasformare il riconoscimento in interventi concreti e misurabili.

Verso una società più equa: prospettive e sfide

Realizzare un cambiamento strutturale richiederà tempo, coordinamento e risorse. La proposta del Parlamento europeo è un punto di partenza che pone al centro la necessità di politiche di lungo periodo per raggiungere la parità di genere nelle responsabilità di cura. Fondamentale sarà il dialogo tra istituzioni, parti sociali e organizzazioni civiche per tradurre le raccomandazioni in leggi e programmi operativi. Infine, il monitoraggio continuo e il miglioramento dei dati sul lavoro di cura sono elementi indispensabili per valutare progressi e adattare le misure alle diverse realtà locali.

Le raccomandazioni pubblicate il 21/05/2026 rappresentano un invito a ripensare il modo in cui la società valorizza l’assistenza. Sostenere i caregiver significa non solo aiutare chi fornisce cure ogni giorno, ma anche costruire un sistema più equo, resiliente e capace di sostenere le esigenze demografiche del futuro. La sfida ora è trasformare le proposte in azioni concrete a livello nazionale e locale.