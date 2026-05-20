L’Arma dei Carabinieri ha aperto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, destinati a diverse specialità operative e professionali. Il bando prevede una selezione articolata e requisiti specifici legati al titolo di studio e all’età, con l’obiettivo di inserire personale altamente qualificato nei settori strategici dell’Istituzione. Ecco tutti i dettagli e come fare domanda.

Concorso per 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri

Con la pubblicazione del bando, l’Arma dei Carabinieri ha avviato la procedura di selezione per l’assunzione di 17 Ufficiali destinati al Ruolo Tecnico, da impiegare in diverse aree specialistiche del corpo. I posti disponibili sono distribuiti tra più ambiti: 2 per medicina, 1 per investigazioni scientifiche in fisica, 2 per chimica, 4 per la specialità telematica, 2 per il genio e 3 per amministrazione e commissariato.

A questi si aggiungono 3 posti riservati al personale già in servizio (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e ruoli forestali equiparati), suddivisi tra telematica, genio e amministrazione/commissariato.

Per accedere è richiesta la cittadinanza italiana e il possesso di una laurea magistrale coerente con il profilo scelto. Il limite ordinario di età è fissato a 32 anni entro la scadenza del bando, con deroghe che arrivano a 34 anni per alcune categorie di personale in servizio e fino a 45 anni per i militari dell’Arma con almeno cinque anni di anzianità.

Per specifiche specialità, come medicina, è inoltre indispensabile l’abilitazione professionale e l’iscrizione al relativo albo.

Concorso Arma dei Carabinieri per 17 Ufficiali: bando, requisiti e scadenze per la domanda

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, nell’area dedicata ai concorsi, utilizzando credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). La scadenza per l’invio è fissata al 17 giugno 2026. Il percorso selettivo comprende più fasi: eventuale prova preselettiva, esame scritto, prove di efficienza fisica, accertamenti psicofisici e attitudinali, colloquio orale, prova facoltativa di lingua straniera e valutazione dei titoli.

I candidati che supereranno tutte le prove saranno nominati Tenenti nel Ruolo Tecnico e frequenteranno un corso di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri della durata minima di un anno, focalizzato su materie tecnico-professionali. All’avvio del corso sarà prevista la firma di una ferma di sette anni, che diventerà effettiva solo dopo il superamento del percorso formativo.