Riduzione dell'Elterngeld: ipotesi di risparmio e possibili conseguenze

La discussione sul futuro dell’Elterngeld è tornata al centro del dibattito pubblico tedesco mentre il governo cerca tagli per contenere la spesa. Tra cifre e proposte tecniche, l’obiettivo indicato dal ministero delle finanze oscilla intorno a 500-540 milioni di euro da risparmiare, con il bilancio del settore che verrebbe ridotto a circa 16,1 miliardi.

In questa fase le alternative sono molteplici e ciascuna comporta effetti concreti per i genitori che contano su questa misura per conciliare lavoro e cura dei figli.

Il tema è sensibile non solo per l’impatto economico immediato ma anche per il suo significato simbolico: tagliare un sostegno alla genitorialità arriva mentre la natalità mostra segnali di calo e le famiglie affrontano inflazione e costi abitativi crescenti.

La scelta finale sul come risparmiare — abbassando soglie, accorciando i periodi di fruizione o legando maggiormente l’importo al reddito — determinerà chi subirà le conseguenze più pesanti.

Perché il governo vuole risparmiare

La spinta a ridurre le uscite nel capitolo famiglie proviene da una necessità di contenimento generale del bilancio federale. Il ministro delle finanze Lars Klingbeil ha fissato una cifra di riferimento che impone al ministero competente di individuare tagli per centinaia di milioni.

La ministra della famiglia, Karin Prien (CDU), si trova così nella posizione di dover proporre misure concrete: il risparmio richiesto è significativo rispetto al totale disponibile, e per questo l’Elterngeld è finito nuovamente sotto la lente, considerando il suo peso nelle uscite complessive.

Le opzioni sul tavolo

Abbassare le soglie di reddito

Una strada percorribile è quella di ridurre la soglia di reddito oltre la quale il diritto si affievolisce o decade: già in passato sono state applicate limitazioni per redditi molto elevati e si discute di spostare ulteriormente questo limite verso il basso. Tale scelta punterebbe a concentrare i benefici su fasce più basse di reddito, ma comporterebbe la perdita o il taglio della prestazione per famiglie che oggi la percepiscono ancora, creando un dibattito politico su equità e priorità di spesa.

Ridurre il periodo di fruizione o aumentare la dipendenza dal reddito

Un’altra ipotesi è quella di accorciare il periodo di fruizione dell’Elterngeld, cioè il numero di mesi per cui una famiglia può richiederlo, oppure introdurre una modulazione più marcata in funzione del reddito effettivo. Queste varianti ridurrebbero l’onere per lo Stato ma inciderebbero direttamente sul bilancio familiare nei mesi successivi alla nascita, con effetti diffusi su genitori che pianificano il rientro al lavoro e sull’organizzazione dei congedi.

Impatto sociale e reazioni politiche

Le critiche non si sono fatte attendere: rappresentanti della SPD come la portavoce per le politiche familiari hanno espresso contrarietà ai tagli, sostenendo che in un momento di incertezza le famiglie richiedono stabilità. Anche membri dell’opposizione nella Unione hanno chiesto di esaminare altre voci del bilancio del ministero della famiglia, come le progettualità finanziate, prima di toccare l’Elterngeld. L’argomentazione ricorrente è che risparmiare sui bambini equivale a investire meno nel futuro demografico e sociale del paese.

Esperti come Wido Geis-Thöne dall’Istituto del Lavoro hanno messo sul tavolo le diverse soluzioni tecniche possibili, spiegando i pro e i contro di ciascuna; nel frattempo voci indipendenti sottolineano che l’Elterngeld non è stato adeguato all’inflazione dal 2007, con una perdita di valore reale. La situazione demografica, con una forte contrazione delle nascite segnalata nel 2026, aggiunge urgenza: ulteriori riduzioni rischiano di alimentare un circolo vizioso di ridotta natalità e maggiore pressione sul sistema di welfare a lungo termine.

Possibili alternative e conclusione

Tra le soluzioni alternative proposte ci sono misure mirate, come la protezione rafforzata per le famiglie monogenitoriali attraverso il Unterhaltsvorschuss (anticipo degli assegni di mantenimento), o una revisione delle spese non strutturali del ministero. Sul piano politico, il tema genera malumori anche all’interno della stessa coalizione, evocando ricordi di controversie passate sulla politica familiare. In ultima analisi, la decisione sarà un equilibrio tra vincoli di bilancio e scelta di società: tagliare oggi l’Elterngeld comporta effetti misurabili sia sul reddito familiare sia sulle prospettive demografiche del paese.

Il dibattito continuerà a essere monitorato da vicino: numeri, proposte tecniche e pressioni politiche determineranno quale direzione prenderà la riforma e quali cittadini ne subiranno l’impatto maggiore.