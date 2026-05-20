Federico Ponziani era scomparso il 18 maggio dopo essersi allontanato in quad. Il corpo è stato ritrovato in un’area boschiva a Borgorose.

La scomparsa di Federico Ponziani, 17 anni di Borgorose (Rieti), ha profondamente colpito la comunità locale e le zone limitrofe tra Lazio e Abruzzo. Dopo ore di ricerche serrate, coordinate dalle forze dell’ordine e dai soccorritori, il caso si è concluso con un esito tragico: il giovane è stato trovato morto in un bosco.

Federico Ponziani, 17 anni, trovato morto nel bosco di Borgorose: era scomparso lunedì

Come riportato da Il Centro, si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Federico, 17 anni, originario di Borgorose, in provincia di Rieti, di cui si erano perse le tracce dal 18 maggio. Il giovane è stato rinvenuto privo di vita nel tardo pomeriggio di ieri, all’interno di un’area boschiva nei dintorni del Monte Rosa, sopra il centro abitato, in una zona al confine tra Lazio e Abruzzo.

Il corpo sarebbe stato individuato da due persone che hanno immediatamente allertato i Carabinieri, già impegnati nelle operazioni di ricerca avviate nella notte tra lunedì e martedì.

Le attività di localizzazione avevano coinvolto un ampio dispositivo di soccorso: forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e volontari, supportati anche da elicotteri. Il campo operativo era stato predisposto nel comune di Borgorose, mentre le perlustrazioni si erano estese tra il Cicolano, il Reatino e le aree di confine con l’Abruzzo.

In precedenza era stato rinvenuto il quad utilizzato dal ragazzo per allontanarsi da casa, elemento che aveva indirizzato le ricerche nella zona montana.

Federico Ponziani trovato morto a 17 anni: indagini, contesto scolastico e ipotesi sulle cause

Sulla vicenda stanno ora lavorando i Carabinieri della stazione di Borgorose insieme al Reparto operativo di Rieti, che dovranno chiarire con precisione le circostanze del decesso. Come riportato dalla testata, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti non sarebbe esclusa quella di un gesto volontario, anche alla luce del ritrovamento di un biglietto lasciato dal giovane alla famiglia, dettaglio che dovrà essere verificato ufficialmente dalle autorità competenti.

Federico frequentava il quarto anno del liceo scientifico di Carsoli, e proprio nell’area marsicana la notizia aveva destato forte preoccupazione tra compagni, docenti e famiglie. Con il passare delle ore, l’apprensione si era trasformata in angoscia fino alla conferma finale che ha sconvolto l’intera comunità scolastica. Numerosi i messaggi apparsi sui social dopo la diffusione della notizia, tra cui il commosso saluto dei compagni: “Ci mancherai“. In precedenza, l’appello del sindaco di Borgorose, Mariano Calisse, aveva contribuito a diffondere la richiesta di massima attenzione per favorire le ricerche del ragazzo.