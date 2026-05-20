Accordo Ue-Usa: intesa provvisoria sbloccata prima della scadenza

La presidenza cipriota conferma che Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sull'attuazione della Dichiarazione congiunta UE-USA adottata il 21 agosto 2026, evitando per ora l'escalation delle tariffe minacciate dal presidente Trump

La presidenza cipriota dell’UE ha reso noto che il Parlamento europeo e i governi nazionali hanno trovato un accordo provvisorio per dare attuazione all’Accordo commerciale negoziato con gli Stati Uniti la scorsa estate. Si tratta dell’implementazione della Dichiarazione congiunta UE-USA adottata il 21 agosto 2026, un testo che stabilisce le condizioni tariffarie e altri impegni bilaterali.

L’intesa arriva mentre Washington aveva fissato una scadenza stringente: il presidente Donald Trump aveva avvertito che senza ratifica entro il 4 luglio le tariffe sarebbero salite oltre i livelli concordati.

Il lungo negoziato ha visto i rappresentanti del Parlamento e delle capitali lavorare fino a notte fonda per scovare un terreno comune. L’accordo iniziale, siglato a Turnberry lo scorso luglio fra Trump e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, prevedeva dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei.

Tuttavia, per trasformare quell’intesa politica in norme operative serviva l’approvazione dell’UE, e proprio su questo punto si è concentrata la trattativa.

Cosa contiene il compromesso

Il testo finale concordato ridimensiona alcune richieste avanzate dal Parlamento e chiarisce tempistiche e meccanismi di attuazione. Tra gli elementi centrali spicca la decisione di concedere agli Stati Uniti una finestra temporale per adeguare i loro provvedimenti sul commercio: invece di porre l’eliminazione delle sovrattasse come condizione preventiva, il documento prevede che gli USA abbiano tempo fino alla fine dell’anno per rimuovere le maggiorazioni superiori al 15% su componenti in acciaio.

Questo approccio ha permesso di sbloccare l’intesa senza imporre condizioni immediate che Washington riteneva inaccettabili.

Dazi, mercati e relazioni transatlantiche

La posta in gioco è alta: il rapporto commerciale tra UE e USA è stimato attorno a 1.600 miliardi di euro (circa 1.900 miliardi di dollari), rendendo il partenariato strategico per entrambe le sponde dell’Atlantico. Le tensioni generate dalla serie di dazi decisi unilateralmente da Washington in passato, che avevano colpito acciaio, alluminio e componenti per auto, hanno spinto l’UE a diversificare i suoi scambi, ma il legame con gli Stati Uniti resta imprescindibile per molte industrie europee.

Punti controversi e soluzioni adottate

Il negoziato ha ruotato attorno a clausole chiave che il Parlamento voleva rafforzare e che gli Stati membri hanno dovuto attenuare per trovare l’intesa. Tra i nodi principali figurava la cosiddetta clausola di sospensione, percepita a Bruxelles come strumento di tutela in caso di violazioni americane, ma giudicata troppo punitiva da Washington. Alla fine il testo è stato rimodulato, con il Parlamento che ha ritirato molte delle modifiche più stringenti per evitare che l’accordo naufragasse.

Sunrise e sunset: come sono stati risolti

Particolare attenzione ha suscitato la discussione sulle clausole note come sunrise e sunset. La prima, che avrebbe subordinato l’entrata in vigore dell’accordo al pieno rispetto da parte degli USA delle riduzioni tariffarie sull’acciaio e l’alluminio, è stata eliminata. La clausola sunset, che prevedeva una scadenza automatica, è stata invece posticipata: secondo i parlamentari il termine di scadenza è stato spostato alla fine del 2029, fornendo così maggiore stabilità temporanea alle imprese.

Implicazioni pratiche e prossimi passi

L’intesa provvisoria permette all’UE di rispettare la scadenza fissata da Washington e riduce, almeno temporaneamente, il rischio di un aumento immediato delle tariffe su auto e camion, che Trump aveva minacciato di portare fino al 25%. La decisione ha però lasciato questioni aperte: alcune componenti normative dovranno ancora essere formalizzate e il testo finale dovrà passare dagli organi europei per la ratifica definitiva. Nei mesi a venire sarà cruciale monitorare l’attuazione degli impegni statunitensi e la reazione delle industrie europee che hanno subito l’incertezza di oltre un anno di contenziosi commerciali.

Il ruolo del PPE e la pressione politica esercitata negli ultimi mesi hanno giocato un peso importante per accelerare il processo, mentre ritardi e fattori esterni, come le tensioni su Groenlandia e pronunce giudiziarie negli USA, avevano complicato la tabella di marcia. Ora la sfida è trasformare l’accordo politico in regole operative che garantiscano un partenariato transatlantico stabile, prevedibile ed equilibrato per imprese e lavoratori di entrambe le sponde.