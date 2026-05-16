Dichiarazione di Chisinau: legittimità per gli hub di rimpatrio e nuovo orientamento giuridico

La riunione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che si è tenuta a Chisinau ha prodotto una dichiarazione dal forte impatto politico e giuridico: con l’approvazione da parte dei 46 Stati membri è stato riconosciuto il valore delle soluzioni di gestione migratoria che prevedono la cooperazione con paesi terzi e la creazione di hub di rimpatrio.

Questa presa di posizione, formalizzata il 16 maggio 2026, articola un nuovo orientamento interpretativo della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in relazione agli articoli critici per le politiche migratorie.

L’esito di Chisinau è stato celebrato a Roma come una conferma del percorso politico italiano: il governo ha infatti promosso il cosiddetto modello Albania, una soluzione sperimentata per gestire i flussi fuori dai confini nazionali.

La dichiarazione sottolinea la possibilità di cooperare con Paesi terzi tramite centri di rimpatrio purché questi Paesi rispettino i vincoli della Convenzione e garantiscano tutele minime per i diritti fondamentali.

Quali cambiamenti giuridici introduce la dichiarazione

Nel testo approvato il Consiglio d’Europa ridefinisce alcuni aspetti chiave degli articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 8.

La dichiarazione ribadisce che il divieto di tortura e dei trattamenti inumani o degradanti resta assoluto, ma introduce l’idea che la valutazione della gravità di un trattamento sia «relativa» e dipendente dalle circostanze del singolo caso. Sul piano pratico, questo approccio può facilitare procedure di trasferimento verso Paesi terzi se le autorità possono dimostrare che non sussistono rischi concreti di violazioni gravi dei diritti.

Le implicazioni dell’articolo 8

Sull’articolo 8, che tutela il diritto alla vita privata e familiare, la dichiarazione chiarisce che gli Stati mantengono la facoltà di adottare misure di espulsione o trasferimento di stranieri quando ciò persegua un interesse legittimo, come la sicurezza nazionale. Al contempo il testo chiede che le decisioni statali siano sostenute da motivi validi e da un bilanciamento proporzionato. In pratica, la nuova lettura cerca di coniugare esigenze di controllo dei confini con la tutela dei singoli diritti, imponendo comunque margini di verifica e responsabilità verso i Paesi terzi coinvolti.

La posizione italiana e le ricadute politiche

Da Roma la premier ha accolto con soddisfazione la dichiarazione, rivendicando il ruolo dell’Italia nell’aprire il dibattito e promuovere il modello Albania. Le autorità italiane interpretano il documento come una legittimazione di politiche che cercano di spostare parte della gestione dei flussi verso canali di cooperazione internazionale e strumenti di rimpatrio concordati con paesi terzi. Questo risultato è stato descritto come frutto di un percorso pratico e diplomatico; al contempo apre un confronto più ampio con l’opposizione e con il mondo giudiziario sulle garanzie offerte dai nuovi schemi.

Collaborazioni e leadership europee

Nel comunicato ufficiale si fa riferimento anche al contributo di altri leader, tra cui il Primo Ministro danese, come partner nel promuovere approcci innovativi. La dinamica evidenzia come il tema migratorio stia diventando oggetto di convergenze tra capitali europee, con l’intento dichiarato di rafforzare la protezione delle frontiere e contrastare il traffico di persone e le reti criminali. Tuttavia, la messa in pratica di centri di rimpatrio fuori dall’Unione richiederà controlli continui sul rispetto dei diritti umani e meccanismi di monitoraggio efficaci.

Altri dossier affrontati a Chisinau

Oltre alla questione migratoria, la sessione del Comitato dei ministri ha ribadito il sostegno all’Ucraina e ha avanzato iniziative sul fronte della sicurezza democratica e della lotta alla disinformazione. Tra le decisioni con rilievo internazionale figura l’adozione, da parte di 36 Stati e dell’Unione Europea, della decisione istitutiva del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina, una misura che sottolinea l’ampio spettro di temi trattati a Chisinau.

In sintesi, la dichiarazione del 16 maggio 2026 rappresenta un punto di svolta nelle politiche europee sulla migrazione: introduce una >nuova interpretazione della Convenzione, legittima forme di cooperazione con Paesi terzi come il modello Albania e al tempo stesso solleva la necessità di tutele rigorose per i diritti umani. La sfida ora è trasformare l’intesa politica in prassi rispettosa dei vincoli internazionali e percorribile sul piano pratico.